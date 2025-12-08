Rechazan segunda apelación de entrenadora involucrada en bullying a judoca menor de edad en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La décima sala del Tribunal de Justicia de Jalisco resolvió rechazar la apelación promovida por Sara Cárdenas, entrenadora de judo en la entidad, quien sigue un proceso por el delito de responsabilidad profesional y técnica en contra de un menor de edad que formaba parte de la selección estatal de la especialidad.

Luego de que los magistrados consideraron que el recurso resultó infundado, confirmaron la legalidad del auto de vinculación a proceso, por lo que el caso sigue a su etapa intermedia, en la que la fiscalía deberá realizar la acusación formal por escrito, previo a la audiencia de juicio.

En febrero de 2025, Cárdenas Arce fue vinculada a proceso, decisión que provocó una primera apelación de su parte y que derivó en que la segunda sala del Tribunal de Justicia ordenara reponer el procedimiento, luego de que los magistrados determinaran que existió una violación procesal durante la audiencia de imputación.

Sin embargo, ya en la reposición, se ratificó la vinculación a proceso de la entrenadora y presidenta de la Asociación de Judo Tapatía (AJT), quien promovió una segunda apelación que recién fue rechazada.

El caso se desprende de una batalla legal iniciada desde julio de 2023 por Gabriela Martínez, madre del judoca menor de edad, quien señala a Cárdenas de fomentar y encubrir una serie de conductas en la enseñanza de este arte marcial por parte de los entrenadores a su cargo y que laboran en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco), en las que que se ejercen una serie abusos físicos y psicológicos.

Estos hechos también han exhibido las omisiones en la cúpula del Code Jalisco, dirigido por Fernando Ortega y cercano a Sara Cárdenas, quien no ejecutó ningún protocolo de atención en el caso, a pesar de que en repetidas ocasiones ha hecho alusión al programa BRILLA, el cual es promovido como un mecanismo de blindaje contra la violencia, abuso o maltrato en el deporte al seno del organismo.

Por el contrario, el pasado mes de octubre, Ortega Ramos propuso a Cárdenas, en su calidad de dirigente de la AJT, como parte del padrón de personajes “de notorio prestigio en el ámbito deportivo” para integrar el jurado vía insaculación que designó a los ganadores del Premio Estatal del Deporte y el Premio Jalisco al Mérito Deportivo,

El delito de responsabilidad profesional y técnica está contemplado en el artículo 161 bis del Código Penal del Estado de Jalisco y se castiga con hasta tres años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por el doble de la pena privativa de libertad impuesta.