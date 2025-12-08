Terry Rozier, basquetbolista del Miami Heat, será procesado por apuestas deportivas

NUEVA YORK (AP).- El jugador del Miami Heat, Terry Rozier, comparecerá ante un tribunal federal en Brooklyn por cargos de haber ayudado a apostadores a realizar apuestas sobre su desempeño en partidos de la NBA.

El base de 31 años comparecerá formalmente en Nueva York por cargos federales de fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. También se unirá a otros cinco coacusados ??y sus abogados para una audiencia preliminar sobre el caso más tarde ese mismo día.

Rozier compareció previamente ante un juez federal en Orlando el 23 de octubre, cuando la fiscalía anunció inicialmente la acusación. En ese momento, fue puesto en libertad condicional.

Uno de sus abogados, Jim Trusty, negó los cargos y dijo que el nativo de Ohio "no era un jugador" y "espera ganar esta pelea".

Más de 30 personas han sido arrestadas en relación con el extenso operativo federal contra operaciones de apuestas ilegales vinculadas al deporte profesional, incluyendo a varias figuras de la mafia. El entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama de la NBA, Chauncey Billups, se declaró inocente de otro plan para manipular partidas de póker ilegales de alto riesgo respaldadas por la mafia.

Los fiscales dicen que Rozier conspiró con amigos para ayudarlos a ganar apuestas sobre su desempeño en un juego de marzo de 2023 cuando jugaba para los Charlotte Hornets.

Dicen que informó a los apostadores que tenía la intención de abandonar el juego contra los New Orleans Pelicans antes de tiempo debido a una supuesta lesión, lo que permitió a los jugadores realizar apuestas que les permitieron ganar decenas de miles de dólares.

Rozier jugó los primeros nueve minutos y 36 segundos del partido antes de abandonar el campo por un problema en el pie. No volvió a jugar esa temporada.

La otra figura de la NBA involucrada en la investigación es Damon Jones, quien se declaró inocente el mes pasado de los cargos de proporcionar a los apostadores deportivos información no pública sobre las lesiones de las estrellas LeBron James y Anthony Davis mientras se desempeñaba como entrenador asistente no oficial de Los Ángeles Lakers durante la temporada 2022-2023. Jones, exjugador de la NBA, también está acusado junto con Billups y otros en el mismo esquema de póker.

Tanto Billups como Rozier han sido puestos en licencia sin goce de sueldo por sus equipos mientras se resuelven sus casos judiciales.

Rozier ha ganado alrededor de 160 millones de dólares a lo largo de 10 años de carrera en la NBA. Fue seleccionado en la primera ronda del draft por los Boston Celtics en 2015 tras brillar en la Universidad de Louisville. Charlotte lo traspasó a los Heat el año pasado.