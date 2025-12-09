El asesor de Red Bull, Helmut Marko, que fue mentor de Verstappen, se retira de la F1 a los 82 años

El expiloto Helmut Marko conversa con el piloto de Red Bull Max Verstappen durante la primera sesión de clasificación en el Circuito Internacional de Lusail antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Qatar, en Lusail, Qatar, el viernes 28 de noviembre de 2025. . Foto: AP/Darko Bandic

(AP).- El influyente asesor de carreras automovilísticas de Red Bull, Helmut Marko, se retira de su cargo a los 82 años, poniendo fin a un período de 20 años en el que ayudó a Sebastian Vettel y Max Verstappen a convertirse en cuatro veces campeones de Fórmula 1.

La marcha de Marko deja a Red Bull sin las dos figuras clave de su llegada a la F1 en 2005, tras la destitución en julio del veterano director del equipo, Christian Horner, y su sustitución por Laurent Mekies. Otra figura clave, el gran diseñador de coches Adrian Newey, dejó Red Bull a principios de este año y dirigirá Aston Martin en 2026.

Marko se marcha después de que Verstappen no pudiera conseguir su quinto título en el Gran Premio de Abu Dhabi de la semana pasada.

“Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para que yo personalmente ponga fin a este capítulo tan largo, intenso y exitoso”, dijo Marko en un comunicado.

“Deseo que todo el equipo siga teniendo éxito y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene”.

Marko, piloto de F1 a principios de la década de 1970 antes de quedar ciego de un ojo cuando una piedra atravesó la visera de su casco, fue una figura influyente en la política del equipo (especialmente cuando la confianza de Verstappen en el equipo pareció tambalearse a principios de este año) y era cercano a su compatriota austriaco, el cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, quien murió en 2022.

El estilo directo de Marko y sus críticas a los pilotos a veces generaban controversia. En 2023, se disculpó con el entonces piloto de Red Bull, Sergio Pérez, por comentarios que sugerían que su ascendencia mexicana era la culpable de los resultados inconsistentes en la pista.

En nombre del grupo corporativo Red Bull, Marko supervisó su programa de desarrollo de pilotos durante dos décadas. Guió a pilotos como Verstappen y Vettel desde las categorías inferiores hasta sus debuts en la F1 con el segundo equipo de Red Bull, conocido a lo largo de los años como Toro Rosso, AlphaTauri y Racing Bulls.

Los ex pilotos junior de Red Bull, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, fueron poco competitivos este año junto a Verstappen, y otro graduado del programa, Isack Hadjar, ha sido ascendido a ese puesto para el próximo año.

Red Bull dijo el martes que 20 pilotos habían llegado a la F1 después de ser parte del programa junior de Red Bull en alguna etapa de sus carreras, incluido el novato británico Arvid Lindblad, quien hará su debut en 2026 con Racing Bulls.