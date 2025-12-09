Liga MX oficializa proceso de venta del Mazatlán de Ricardo Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, oficializó el proceso de venta del equipo Mazatlán FC, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, para que la franquicia sea adquirida por Emilio Escalante, dueño del Atlante.

Con este anuncio, todo se encamina para que los “Potros de Hierro” regresen a la primera división del para jugar en la Ciudad de México, su lugar de origen y donde mantiene la base de su afición.

“El club Mazatlán informó que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación”, anunció Arriola Peñalosa en el marco de la Asamblea de dueños del futbol mexicano.

“El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios”, explicó el directivo, quien adelantó que el acuerdo está a la espera de las condiciones de cierre, autorización y protocolos, los cuales se espera que concluyan en el verano de 2026.

Luego de que reportes periodísticos dieran a conocer la noticia, el pasado 20 de noviembre, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó los rumores sobre la salida del Atlante de la entidad, equipo que juega como local dentro de la Liga Expansión MX en el estadio Agustín “Coruco” Díaz en el municipio de Zacatepec.

En mayo último, Atlante se había sumado a la demanda colectiva de 10 equipos de segunda división ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en contra de la Liga MX por regresar el sistema de ascenso y descenso a la competición; sin embargo, apenas unos días más tarde, el club azulgrana desistió de la apelación y en octubre se dio a conocer que había aprobado el proceso de certificación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para ser elegible a competir en la primera división.

El movimiento se da en medio de la disputa entre Salinas Pliego y el gobierno federal por un adeudo multimillonario ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En más del tema de la multipropiedad, Mikel Arriola también adelantó que el club Atlas, de Grupo Orlegi, también está en la etapa de revisión de ofertas en su proceso de venta, mientras que Grupo Pachuca, propietario de Tuzos y León, aún no reportan movimientos en ese sentido, teniendo como plazo el 2026 para desprenderse de una de las franquicias.