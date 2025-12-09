Sergio Ramos se despide del Monterrey tras finalizar contrato

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Tres días después de que Monterrey fue eliminado en las semifinales del Apertura mexicano, el defensa español Sergio Ramos se despidió de su equipo.

Ramos, de 39 años, llegó a México con un contrato de un año que finalizó con la eliminación de Monterrey el sábado.

“Nunca es fácil decir adiós. Una etapa de mi carrera que comenzó con tanta ilusión en febrero ha llegado a su fin”, publicó Ramos el martes en sus redes sociales. “Me ha permitido descubrir un nuevo país, una nueva ciudad, un nuevo estilo de fútbol y me ha dejado muchísimas experiencias nuevas y, lo más importante, nuevos amigos”.

Ramos, quien se convirtió en capitán de Monterrey, jugó 34 partidos en todas las competiciones y anotó ocho goles.

"Lo dejé todo dentro y fuera del campo para dar lo mejor de mí", dijo el defensa. "Siempre recordaré con cariño esta etapa de mi carrera".

Comúnmente conocido como Rayados, Monterrey es uno de los clubes económicamente más poderosos del país.

El presidente del equipo, José Antonio Noriega, dijo que el club y Ramos no lograron un acuerdo sobre una extensión sin dar más detalles.

Campeón del mundo con España en 2010 y campeón de Europa en 2008 y 2012, Ramos ganó cinco Ligas españolas y cuatro Ligas de Campeones con el Real Madrid, su club durante 16 temporadas.