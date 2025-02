Mapi León niega haber tocado “la zona íntima” de Daniela Caracas del Espanyol durante un partido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de las redes sociales del Barcelona Femenil, María “Mapi” Pilar León emitió un comunicado donde negó haber tocado indebidamente a la colombiana Daniela Caracas, jugadora del Espanyol.

"En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: ´Qué te pasa´. NO hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", comentó.

El comunicado es publicado después de que en redes sociales se viralizó un video que da cuenta del comportamiento de León durante el partido que se disputó el fin de semana y que ganaron las culés 2-0.

DECLARACIÓ DE LA NOSTRA

JUGADORA MARÍA PILAR LEÓN pic.twitter.com/IuVhdJNfB5 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 10, 2025

En el videoclip, se ve cómo Mapi León tocó indebidamente en su zona genital a Daniela Caracas, a quien le preguntó si tiene pene. Por su parte, la directiva del Espanyol tildó de “inaceptable” la conducta de la jugadora del Barcelona y la acusó de haber “violado la intimidad” de Daniela Caracas.

HAN VUELTO A BORRARNOS EL VÍDEO.



El pico de Rubiales a Jenni Hermoso estuvo MESES rondando las redes, pero esta agresión sexual de Mapi Leon la han borrado en la misma tarde hasta 3 veces.



IGUALDAD para TODOS.



DIFUNDE ESTA AGRESIÓN SEXUAL. pic.twitter.com/uMY2NESUTu — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido) February 10, 2025

“Desde el RCD Espanyol de Barcelona queremos mostrar nuestro total descontento y condena a unos hechos que tuvieron lugar el pasado domingo, durante el derbi disputado en la Ciudad Deportiva entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona. Se trata de una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida.

“En una jugada del encuentro, María Pilar León, en medio de un forcejeo con nuestra futbolista, Daniela Caracas, realizó un gesto que vulnera la intimidad de nuestra jugadora. Si bien Caracas en el momento no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación, posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo”, publicó el equipo.

El Espanyol también informó que ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de la futbolista colombiana por si decide presentar una denuncia.