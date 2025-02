Luka Doncic debuta con los Lakers y conecta con LeBron James en la victoria por 132-113 sobre Utah

LOS ÁNGELES (AP).- Luka Doncic fue el último titular presentado por los Lakers de Los Ángeles, un honor normalmente reservado para LeBron James. Cuando Doncic trotó hacia el centro de atención en una cancha oscura entre un cordón de sus nuevos compañeros de equipo, sus nuevos fanáticos se pusieron de pie y rugieron mientras lucían miles de camisetas doradas con su nombre y número.

Incluso una joven superestrella podía sentir la magnificencia del momento.

“Estaba un poco nervioso antes”, dijo Doncic. “No recuerdo la última vez que estuve nervioso antes del partido. Pero una vez que volví a pisar la cancha, fue divertido. Simplemente estar ahí afuera fue una sensación increíble”.

El debut de Doncic con los Lakers fue breve y exitoso el lunes por la noche, pero despertó la anticipación de todos los involucrados por sus días y años por delante en Los Ángeles.

Doncic anotó 14 puntos en apenas 23 minutos de juego y se puso inmediatamente en sintonía con James y sus compañeros durante la victoria de Los Ángeles por 132-113 sobre Utah Jazz. Doncic sumó cinco rebotes y cuatro asistencias, ninguna más bonita que un tiro desde tres cuartos de cancha a James para una bandeja al final de la primera mitad.

Doncic estaba agradecido de poder jugar baloncesto después de casi siete semanas de ausencia por lesión, y estaba feliz de comenzar a superar la agitación en su vida desde que los Dallas Mavericks sorprendieron al mundo del deporte hace 10 días al cambiar a su pieza central de 25 años y campeón anotador de la NBA.

Doncic recibió múltiples ovaciones de pie de una multitud de Los Ángeles que vestía miles de camisetas con el número 77, pero su presentación previa al juego fue algo que recordará durante mucho tiempo.

Doncic dijo que James le envió un mensaje de texto por la mañana y se ofreció a hacer lo que fuera para ayudar, y Doncic aceptó y ocupó el último lugar en la introducción. Intercambiarán el lugar para el próximo partido en casa de los Lakers la semana que viene, dijo Doncic con una sonrisa.

El primer tanto del anotador esloveno fue un triple en los primeros minutos de su segundo lanzamiento. Doncic anotó 11 puntos mientras Los Ángeles se encaminaba hacia una ventaja de 25 puntos al descanso, y se sentó definitivamente a 3:07 del final del tercer cuarto con los Lakers muy por delante en su sexta victoria consecutiva.

El partido fue el primero de Doncic desde que se lesionó la pantorrilla izquierda en Navidad. Después de una semana completa para adaptarse a Los Ángeles y volver a estar en plena forma, Doncic se unió a James, Austin Reaves, Rui Hachimura y Jaxson Hayes como titulares de los Lakers, que habían ganado 11 de 13 partidos incluso antes de sumar a un cinco veces seleccionado All-NBA a su alineación.

Los Lakers tienen a Doncic con una restricción de minutos tras su ausencia por lesión. Sus piernas aún no están del todo preparadas (encestó 1 de 7 intentos de triples en su debut), pero su juego encajó de inmediato con sus nuevos compañeros.

El primer toque de Doncic fue una asistencia de alley-oop a Hayes, y momentos después anotó su triple. Fue aclamado con cánticos de “¡Luka! ¡Luka!” en la primera bola muerta, y varias veces después.

Entre esa multitud se encontraba Dirk Nowitzki, que coincidió con Doncic durante una temporada en Dallas y fue su mentor. Doncic parecía ser el heredero natural de la increíble trayectoria del miembro del Salón de la Fama alemán en Dallas, hasta que el actual gerente general de los Mavericks, Nico Harrison, decidió lo contrario.

El entrenador JJ Redick, que jugó junto a Doncic durante 13 partidos en 2021 con los Mavericks, se mostró satisfecho con el aplomo y la paciencia de Doncic en un juego histórico.

“Conociendo a Luka, lo admita o no, probablemente estaba un poco nervioso por jugar para los Lakers por primera vez, y la expectación que generó este estadio”, dijo Redick. “Creo que lo manejó muy bien y jugó muy bien esta noche... No se centró en Luka. Se centró en jugar un buen baloncesto y jugar al baloncesto de los Lakers”.

James regresó el lunes de una ausencia de un juego por lesión cuando los Lakers comenzaron una serie de ida y vuelta con el Jazz de cara al receso del Juego de las Estrellas.

"No veo ningún mundo en el que no sea bueno que esos dos jueguen juntos", dijo el entrenador de Utah, Will Hardy. "Su velocidad de procesamiento mental es increíble, así que estoy seguro de que lo resolverán".