Rubiales le dice a juez que Hermoso le dio consentimiento para beso tras Mundial Femenino 2023

MADRID (AP).- Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) reiteró este día ante un juez que la delantera Jenni Hermoso le dio el consentimiento para un beso en la ceremonia de presentación de la final de la Copa Mundial Femenina de 2023.

Rubiales está acusado de agresión sexual y coerción por supuestamente intentar restar importancia al beso que provocó indignación en España y empañó las celebraciones del primer título mundial del equipo.

“Le pregunté si podía darle un besito y me dijo ‘OK’”, comentó Rubiales. “Estoy totalmente seguro (de que dio su consentimiento)”.

Hermoso dijo el primer día del juicio la semana pasada que ella no dio su consentimiento. Rubiales dijo que admite que el beso fue un error y señaló que se comportó más como ex jugador que como presidente de la institución que era.

“Hermoso sabe que le pregunté y ella me contestó”, dijo Rubiales. “Le pedí disculpas por mi comportamiento porque no fue el adecuado. Estando en esa posición debí tener sangre fría y no dejarme llevar por las emociones. Seguramente debí comportarme más en plan institucional”.

Rubiales explicó que a Hermoso le pidieron que restara importancia a ese beso porque había una crisis institucional que afectaba a la federación y era normal que los funcionarios intentaran distender la situación. Señaló que nunca le pidió a nadie que presionara a Hermoso.

Dijo que Hermoso en ese momento no le dio mucha importancia al beso. Rubiales dijo que cuando ella le dijo que no quería grabar un video con él, aceptaron la decisión y tomaron diferentes medidas, que incluyeron publicar un comunicado con los comentarios de Hermoso a los medios locales en ese momento.

Hermoso y sus compañeras dieron distintas versiones durante su testimonio, diciendo que la jugadora se vio muy afectado por el beso y lo presionaron para restarle importancia a lo sucedido.

Un experto en lectura de labios también testificó el martes, diciendo que Rubiales le preguntó a Hermoso: “¿Puedo darte un besito?”. Se mostraron videos con Hermoso celebrando y luego hablando del beso.

“Nadie se lo esperaba, pero a mí no me importa, somos campeones del mundo, eso es lo que importa”, dijo Hermoso en audios reproducidos en la cancha de una entrevista que dio poco después de la final. “No me gustó, pero lo único que puedo decir es que fue parte del momento, no quedará en nada más que eso, quedará como una anécdota”.

“Quien quiera hacer un escándalo lo hará, y quien no, no”, dijo después de que el periodista le contara que en España se habló mucho del beso. “Estoy muy segura de que no se va a hacer un escándalo, somos los campeones”.

También se difundió un vídeo en el que Rubiales le decía al equipo que estaba “triste” por las repercusiones del beso. Se disculpó y dijo que se “sentía mal” porque había estropeado las celebraciones. En el vídeo se ve a Hermoso riéndose con normalidad tras sus palabras.

La defensa también intentó desacreditar el testimonio previo del hermano de Hermoso, quien dijo que el técnico de la selección femenina, Jorge Vilda, la presionó para que grabara un video con Rubiales para restarle importancia a la situación.

La defensa mostró una entrevista con el propio hermano de Hermoso en la que le restó importancia al beso. En su propio testimonio, él había dicho que en ese momento le restó importancia al beso para asegurarse de que la atención se centrara en las celebraciones.

El miércoles se espera que testifiquen los otros tres acusados: Vilda, el exdirector deportivo de la selección masculina de la federación, Albert Luque, y el exdirector de marketing, Rubén Rivera. Todos ellos están acusados ??de coacción.

Rubiales dimitió bajo presión tres semanas después de que saliera a la luz el escándalo y fue suspendido por la FIFA durante tres años. El futbolista había dicho que era víctima de una “cacería de brujas” por parte de “falsas feministas”.

Hermoso testificó que se sintió “falta de respeto” por parte de Rubiales después de ganar el Mundial. Dijo que el beso “manchó uno de los días más felices de mi vida”.

El beso provocó indignación en España por la prevalencia del sexismo en el deporte y más allá.

La Fiscalía, Hermoso y la Asociación de Futbolistas de España piden que Rubiales sea condenado a dos años y medio de prisión, a una multa de 50.000 euros (51.800 dólares) por daños y perjuicios y a la prohibición de ejercer como árbitro deportivo. Los otros tres acusados ??son condenados a un año y medio de prisión.