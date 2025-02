Sanción de la FIFA a Pakistán amenaza su participación en la Copa Asiática

(AP).- Los futbolistas internacionales de Pakistán se enfrentan a otro período en el desierto deportivo después de que la federación del país recibiera una tercera suspensión de la FIFA en menos de ocho años, justo un mes antes de que el equipo nacional masculino comenzara la clasificación para la Copa Asiática de 2027.

La FIFA anunció recientemente la última sanción después de que el Congreso de la Federación de Fútbol de Pakistán (PFF) votara el 25 de enero para rechazar los cambios a su constitución recomendados por el organismo rector mundial del deporte y la Confederación Asiática de Futbol. Esta sanción sigue a sanciones similares en 2017 y 2021, que duraron cinco y 14 meses respectivamente.

“Ya no es sorprendente que haya luchas de poder en el futbol paquistaní, en las que la gente se promociona a sí misma y no se preocupa por el juego”, dijo el internacional paquistaní Navid Rahman a The Associated Press. “La FIFA y la AFC también deberían asumir parte de la culpa, ya que se trata de un problema recurrente que debería haberse solucionado antes”.

En 2017 y 2021, la FIFA prohibió a Pakistán participar en la liga debido a la interferencia de terceros en el funcionamiento de la PFF. En 2019, la FIFA instaló un Comité de Normalización para gestionar el futbol de Pakistán y organizar las elecciones de la PFF. Como todavía no se han celebrado elecciones, el comité sigue en funciones.

También ha habido una falta de acción en el campo, ya que no hay una liga nacional en el país de más de 250 millones de habitantes desde 2019 y no se han jugado partidos de la selección nacional en casa durante ocho años después de 2015.

Esa racha de fracasos terminó en 2023, cuando Pakistán derrotó a Camboya en Islamabad y avanzó a la segunda ronda de clasificación para la Copa del Mundo por primera vez. Eso significó seis partidos internacionales oficiales más y cierto optimismo para el futuro.

“En cuanto se crea un pequeño impulso en el fútbol paquistaní, algo sucede”, dijo Rahman. “Para un jugador de mi edad, los últimos diez años han sido terribles. Ha habido tres sanciones de la FIFA y una pandemia mundial. Nos han quitado mucho tiempo”.

Pakistán, que ocupa el puesto 198 entre los 210 equipos nacionales clasificados por la FIFA, tenía previsto iniciar la clasificación para la Copa Asiática contra Siria el 25 de marzo. Los organizadores asiáticos del fútbol han declarado que, si el equipo nacional va a competir, la prohibición debe levantarse antes del 4 de marzo.

Puede que exista una posibilidad. La PFF decidió celebrar un Congreso Extraordinario el 27 de febrero en Lahore, en el que se tratará “la revisión de la Constitución de la PFF tal como la sugirieron la FIFA y la AFC”, según una carta, fechada el 12 de febrero, enviada por Muhammad Shahid Niaz Khokhar, secretario general interino de la PFF, a los miembros del congreso.

Cualquier desarrollo sería bien recibido por los jugadores.