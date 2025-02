El Real Madrid empata con Osasuna tras la expulsión de Bellingham por insultar al árbitro

BARCELONA, España (AP).- Jude Bellingham fue expulsado por insultar al árbitro y el Real Madrid, que jugó con 10 hombres, no pudo mantener su ventaja ante Osasuna en un empate 1-1 en La Liga el sábado.

Kylian Mbappé adelantó al Madrid en el minuto 15 con su undécimo gol en otros tantos partidos ligueros, pero el Madrid se vio superado en número tras la expulsión de Bellingham por usar un improperio al protestar contra el árbitro cinco minutos antes del descanso.

El árbitro pitó penalti a favor de Osasuna tras el vídeo y amonestó a Eduardo Camavinga por pisar a Ante Budimir dentro del área. Budimir marcó el gol del empate en el minuto 58 ante Thibaut Courtois y desató la fiesta en el Estadio El Sadar.

El empate en Pamplona pone en peligro el liderato liguero del Madrid, que puede igualar a su máximo rival si gana el lunes al Rayo Vallecano.

El próximo partido del Madrid es en casa contra el Manchester City el miércoles, donde intentará resarcir su victoria por 3-2 en su primer encuentro de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones.

'Error de traducción al español'

El entrenador Carlo Ancelotti defendió a su jugador y afirmó que el árbitro José Luis Munuera cometió un error de traducción al inglés por parte de Bellingham.

“Bellingham no hizo nada que mereciera una expulsión”, dijo Ancelotti. “Dijo ‘fuera (censurado)’, no ‘tú (censurado)’. No creo que eso haya sido con la intención de ofender”.

Munuera escribió en su informe arbitral que Bellingham le dijo “desde unos pocos metros de distancia, '(censurado) tú'”.

Bellingham dijo "no quiero entrar en detalles de lo que se dijo", pero insistió en que fue tratado injustamente y afirmó que el árbitro cometió un error de traducción.

“Está claro que cometió un error y hubo una falta de comunicación”, dijo el centrocampista inglés.

Ancelotti también vio la tarjeta amarilla al principio del partido tras quejarse excesivamente por lo que creyó que era una mano de un jugador de Osasuna en el área local.

Tras la derrota ante el Espanyol, el club envió una dura carta a la Federación Española de Fútbol para denunciar lo que consideró un arbitraje “adulterado” que favorecía a otros equipos. El presidente de la Liga respondió diciendo que el 36 veces campeón había “perdido la cabeza”.