Acuerdo de Sinner con WADA para aceptar suspensión es criticado por sus colegas

LONDRES (AP).- La aceptación por parte del clasificado número uno, Jannik Sinner, de un acuerdo de suspensión de tres meses por dopaje fue criticada por sus colegas tenistas el sábado.

Sinner y la Agencia Mundial Antidopaje llegaron a un acuerdo sobre la suspensión, lo que significa que podrá volver a jugar a partir del cinco de mayo, no perderá su clasificación como número uno, no se perderá ningún Grand Slam y no perderá títulos ni premios en metálico que ganó tras dar positivo por un esteroide anabólico prohibido el pasado marzo.

El campeón de tres Grand Slams, Stan Wawrinka, escribió en X: “Ya no creo en un deporte limpio...”.

“En el tenis no existe la equidad”, dijo el subcampeón de Wimbledon, Nick Kyrgios, en X.

“Obviamente, el equipo de Sinner ha hecho todo lo posible para simplemente aceptar una suspensión de tres meses, sin títulos perdidos, sin premios en metálico perdidos. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis”.

El número ocho del mundo, Daniil Medvedev, hablando tras perder en las semifinales del Open 13 en Marsella, dijo: “Espero que todos puedan discutir con la WADA y defenderse como Jannik Sinner de ahora en adelante”.

El ex número uno británico, Tim Henman, dijo a Sky Sport: “Cuando leí la declaración esta mañana, simplemente parece un poco demasiado conveniente.

“Obviamente, habiendo ganado recientemente el Abierto de Australia, perder tres meses del circuito y, por lo tanto, ser elegible para jugar en Roland Garros, el momento no podría haber sido mejor para Sinner, pero aún creo que deja un sabor bastante amargo para el deporte.”

La Asociación de Jugadores de Tenis Profesional, fundada por Novak Djokovic y Vasek Pospisil, también se pronunció en X, publicando una declaración criticando a las partes involucradas en el proceso de toma de decisiones: la ATP, la WTA, los Grand Slams, la WADA y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.

“El ‘sistema’ no es un sistema. Es un club. La supuesta discreción caso por caso es, de hecho, simplemente una cobertura para acuerdos a medida, trato injusto y decisiones inconsistentes. No se trata solo de los diferentes resultados para diferentes jugadores. Se trata de la falta de transparencia. La falta de proceso. La falta de consistencia. La falta de credibilidad en agencias encargadas de regular nuestros deportes y atletas”, escribió la PTPA.

Acusó a las agencias de un sesgo inaceptable “hacia todos los atletas y muestra un profundo desprecio por cada deporte y sus aficionados. Es hora de un cambio”.