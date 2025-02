Mac McClung logra el primer triplete consecutivo en un concurso de clavadas de la NBA (Video)

SAN FRANCISCO (AP).- Mac McClung dejará que otros decidan en qué puesto se encuentra entre los mejores volcadores de la historia. Cuando se trata de un concurso de volcadas, no hay duda.

La estrella de la G League y experto en volcadas ofreció un espectáculo notable en el Juego de las Estrellas de la NBA el sábado por la noche al registrar puntajes perfectos de 50 en sus cuatro volcadas asombrosas y creativas para convertirse en el primer jugador en ganar tres concursos de volcadas consecutivos.

“Es como si no lo supiera”, dijo. “Es algo que me encanta hacer. Ahí es donde surge mi creatividad: realmente me encanta esta competencia y me encanta hacer clavadas”.

Nate Robinson es el otro único jugador que ha ganado el concurso de volcadas tres veces, ganándolo en 2006 y repitiéndolo en 2009-10.

McClung necesitaba estar casi perfecto para superar a Stephon Castle de San Antonio en la ronda final después de que Castle siguió un 49.6 en su primera volcada con un 50 en su segunda, cuando fue detrás de su espalda para cambiar de su mano derecha a la izquierda antes de la volcada.

Pero McClung estuvo a la altura de la tarea y ahora tiene tantas victorias en concursos de volcadas en su carrera como volcadas en partidos de la NBA, según Sportradar, ya que solo ha jugado cinco partidos en la NBA.

Para su última clavada, McClung colocó a Evan Mobley, de 1.88 metros de altura, en una plataforma frente al aro. Con Mobley sosteniendo el balón detrás de su cabeza, McClung, de 1.88 metros de altura, saltó sobre él, golpeó el aro con el balón antes de clavarlo para el deleite de la multitud y los jueces.

Su actuación hizo que estrellas de la NBA como Ja Morant y Giannis Antetokounmpo hablaran sobre entrar en la contienda para enfrentarse a McClung.

“Creo que el concurso es algo hermoso”, dijo McClung. “Sé que la gente probablemente quiera que participen estrellas más grandes y me encantaría ver eso. Creo que es importante que la gente que participa quiera participar. ... Este concurso es algo especial. A todos nos encanta”.

La primera volcada de McClung en la ronda final consistió en tomar una pelota en el aire para hacer una volcada con su mano derecha mientras remataba otra pelota ubicada cerca del aro con su izquierda.

McClung también recibió dos puntuaciones perfectas en la primera ronda. En la primera, un coche estaba aparcado en el carril con una persona parada a través del techo corredizo con una pelota. McClung saltó sobre el coche, tomó la pelota e hizo una volcada inversa por detrás de la cabeza, provocando jadeos de la multitud y un 50.

McClung no decepcionó en su siguiente intento a pesar de que ya había asegurado su lugar en la final. Saltó sobre una persona que sostenía la pelota e hizo un mate sin mirar, haciendo que la estrella del béisbol Barry Bonds saltara de su asiento para anotar otros 50 puntos.

McClung dijo que pasó ocho o nueve meses preparándose para esta competencia y no está seguro si buscará un cuarto título consecutivo.

“Nunca quiero decir nunca, pero esto me ha agotado mucho”, dijo.

Castle avanzó con clavadas más tradicionales que le valieron una puntuación total de 95. Matas Buzelis, de Chicago, y Andre Jackson Jr., de Milwaukee, fueron eliminados en la primera ronda.