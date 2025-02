Trump asiste a Daytona 500 y dice que el espíritu de Nascar “impulsará la Edad de Oro de EU”

WEST PALM BEACH, Florida, EU (AP) — Donald Trump, quien asistió el domingo a la Daytona 500, por segunda vez como presidente, calificó el evento inaugural de la serie Nascar como un acontecimiento unificador que posee un espíritu que "alimentará la Edad Dorada de América", la cual ha afirmado que ocurrirá bajo su liderazgo.

En un mensaje presidencial divulgado mientras volaba hacia Daytona Beach, Florida, Trump dijo que la carrera de Daytona 500 reúne a personas de todos los ámbitos de la vida en una "pasión compartida por la velocidad, la adrenalina y la emoción de la carrera".

"Desde el rugido de los motores en la pista hasta el eco de 'The Star-Spangled Banner' resonando en las gradas, la Daytona 500 es un tributo atemporal a la velocidad, la fuerza y el espíritu inquebrantable que hacen grande a América", afirmó Trump. "Ese espíritu es lo que alimentará la Edad Dorada de América, y si lo aprovechamos, el futuro es verdaderamente nuestro".

Trump dijo en su discurso inaugural del 20 de enero que "la edad dorada de América comienza ahora mismo".

El Air Force One sobrevoló el autódromo Daytona International Speedway antes de aterrizar. Trump viajó desde el aeropuerto de West Palm Beach, Florida, con varios invitados, incluyendo a su hijo Eric, su esposa, su nieto Luke, el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario del Interior, Doug Burgum, y su esposa, Kathryn, según informó la Casa Blanca. Varios miembros del Congreso viajaron con Trump.

Su comitiva llegó al autódromo ingresando a una parte de la pista.

La limusina de Trump luego encabezó a los conductores en dos vueltas ceremoniales y él se comunicó por radio para instarles a divertirse y estar seguros.

