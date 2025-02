Djokovic dice que los tenistas perdieron confianza en las agencias de dopaje tras el caso Sinner

DOHA, Qatar (AP).- Novak Djokovic dijo que la mayoría de los tenistas perdieron la fe en las autoridades antidopaje luego de la suspensión de tres meses a Jannik Sinner, y hay un sentimiento generalizado de que se está mostrando "favoritismo" hacia las mayores estrellas del deporte.

El 24 veces ganador de torneos importantes pidió a la Agencia Mundial Antidopaje y a la Agencia Internacional de Integridad del Tenis que revisen sus procesos para tratar los casos de dopaje "porque el sistema y la estructura obviamente no funcionan".

“En este momento hay una falta de confianza en general por parte de los jugadores de tenis, tanto hombres como mujeres, hacia la AMA y la ITIA y todo el proceso”, dijo Djokovic en el Abierto de Qatar.

El tenista número uno del mundo, Sinner, llegó a un acuerdo con la AMA el sábado para aceptar una sanción que le permitirá volver a jugar a tiempo para el Abierto de Francia en mayo sin tener que perderse ningún torneo del Grand Slam. Esto se produjo después de que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis decidiera no suspender a Sinner por lo que consideró una contaminación accidental con un esteroide anabólico prohibido el pasado mes de marzo.

La suspensión de corta duración para Sinner se produjo después de que la cinco veces campeona de Grand Slam, Iga Swiatek, aceptara una suspensión de un mes en noviembre tras dar positivo por una sustancia prohibida que, según ella, consumió accidentalmente debido a un medicamento de venta libre contaminado. Ambas sanciones son mucho más breves que las que normalmente han recibido otros deportistas de tenis y de otros deportes en casos similares.

"No es una buena imagen para nuestro deporte, eso es seguro", dijo Djokovic, el número uno del tenis Masculino durante mucho tiempo. "Hay una mayoría de los jugadores con los que he hablado en el vestuario, no solo en los últimos días, sino también en los últimos meses, que no están contentos con la forma en que se ha manejado todo este proceso (para Sinner).