FMF contrata para la Sub-20 femenil a entrenador que sostuvo relación amorosa con jugadora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció una reestructuración en las selecciones nacionales femeniles de menores, en la que incluyó como director técnico de la categoría Sub-20 al brasileño Doriva Bueno, quien cuando trabajó en Perú fue despedido por haber mantenido una relación sentimental con una de sus jugadoras.

Doriva Bueno tiene 17 años de experiencia en el futbol femenil y varonil. En su natal Brasil también dirigió a la Sub-20, y en Perú y Nicaragua trabajó con las selecciones mayores. Asimismo, fue entrenador del club Sporting Cristal y del Corinthians Paulista Sub-20.

En octubre de 2021, Doriva Bueno salió de la selección peruana después de confesar que mantenía una relación sentimental con la jugadora María José López, una de las figuras más importantes del representativo.

El problema se originó cuando las jugadoras Adriana Lúcar y Myriam Tristán abandonaron la concentración de la selección mayor y pusieron al descubierto la relación que sostenía el entrenador con una de las integrantes del equipo.

Bueno negó que haya utilizado el vínculo con López para beneficiarla en las convocatorias o en decisiones técnicas, sin embargo, la Federación Peruana de Futbol determinó rescindir su contrato por no considerar correcto su comportamiento.

“Estoy con ella, pero eso no indica que haya beneficiado a la chica o que haya estado en las convocatorias por estar conmigo. Que se dijera eso me molestó, porque no es la verdad. Yo soy responsable de mi vida personal y está separada de mi vida profesional. Mi vida profesional la evalúa la Federación, pero nunca mezclé mi vida profesional con la personal”, declaró en la estación de radio peruana Ovación.

En la nueva organización de las selecciones femeniles se implementó la categoría Sub-23, que estará bajo la dirección de la entrenadora mexicana Vanessa Martínez.

En la Sub-17 estará Miguel Ángel Gamero, quien desde 2018 ha estado en las categorías menores y también en la Sub-15 varonil.

En la Sub-15 femenil seguirá al frente la costarricense Jimena Rojas, quien dirigió a este equipo en el Mundial Sub-17, y la Sub-13 estará a cargo de la exseleccionada nacional, Fátima Leyva, quien estuvo con el Tricolor de playa y luego como auxiliar.