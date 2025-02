Emma Raducanu fue acosada por un hombre con “comportamiento obsesivo” durante un partido (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- La Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles que la tenista británica Emma Raducanu fue víctima de acoso y del "comportamiento obsesivo" de un hombre durante su partido del pasado lunes en el torneo de Dubai ante la checa Karolina Muchova.

Durante este encuentro, Raducanu, de 22 años, se dirigió llorando durante el segundo juego a la juez del choque y acto seguido se escondió detrás de la silla de ésta, que rápidamente detuvo el partido e hizo una comunicación por su 'walkie-talkie' para informar de lo sucedido.

La campeona del US Open volvió a la pista a continuación y completó un partido en el que cayó por 7-6(6), 6-4.

"El lunes 17 de febrero, Emma Raducanu fue abordada en una zona pública por un hombre que mostró un comportamiento obsesivo. Este mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido de Emma el martes en el Dubai Duty Free Tennis Championships y posteriormente expulsado", informó este miércoles la WTA.

La asociación señaló que a este individuo "se le prohibirá participar en todos" sus eventos "a la espera de una evaluación de la amenaza".

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.



The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V