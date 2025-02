Sergio Ramos será nuevo jugador de los Rayados de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sergio Ramos llegó a un acuerdo con los Rayados de Monterrey y viajará a México para firmar su contrato e incorporarse con el conjunto regiomontano y, así, jugar en la presente campaña de la Liga MX, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano.

Sergio Ramos, de 38 años, jugó por última vez con el Sevilla en la temporada 2023-24, donde disputó 27 partidos en todas las competiciones y anotó 3 goles. Llega a Rayados como agente libre.

De acuerdo a Romano, Ramos firmó este día un precontrato con el cuadro de Monterrey y viajará a México para “realizar los trámites formales” y cerrar el fichaje que lo ligue con la institución.

El Zaguero español ha jugado con el Real Madrid, Sevilla, y Paris Saint-Germain. Ostenta 6 Ligas españolas; 2 Copas del Rey; 4 Supercopas de España; 2 Liga francesa; 1 Supercopa de Francia; 4 UEFA Champions League; 3 Supercopas de Europa; 4 Mundiales de Clubes; 1 Copa del Mundo y 2 Eurocopas.

?????? Sergio Ramos to Rayados, here we go! Pre-contract signed today, he’s set to travel to Mexico for formal steps.



After Sevilla chapter, Ramos will play in Mexican league as he joins on free transfer. pic.twitter.com/WP1msnZLrB