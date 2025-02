Levantadora de pesas de 17 años muere al intentar cargar 270 kilogramos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de redes sociales circula un video que muestra el momento donde Yashtika Acharya, originaria de la India, perdió la vida en un entrenamiento tras intentar cargar 270 kilogramos en una una rutina de sentadilla.

En el videoclip, con una duración de 14 segundos, se observa a Yashtika Acharya, acompañada de quien se presume es su entrenador, quien le intenta ayudar a descargar la barra con el peso mencionado. Desafortunadamente el peso venció a los dos y la barra rompió el cuello a la atleta, quien cayó de forma súbita.

“Yashtika estaba levantando pesas en el gimnasio, Power Headquarters, bajo la supervisión de su entrenador. Durante el intento, de repente perdió el equilibrio y la barra cayó sobre su cuello. Los compañeros del gimnasio se apresuraron a quitarle la pesa, mientras su entrenador intentaba practicarle RCP (Reanimación Cardiopulmonar), pero ella no mostraba signos de vida”, dijo el oficial Vikram Tiwari.

De acuerdo a las autoridades, Acharya fue trasladada a un hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Según información del portal el portal The Indian Express, la familia de la joven no ha presentado alguna denuncia, pese a que hubo señalamientos por la nula reacción del entrenador que sufrió heridas leves.

Seventeen-year-old powerlifting sensation Yashtika Acharya, the gold medal winner in Junior National Games, lost her life in a heart-breaking gym accident in Bikaner, Rajasthan.



She died while working out as a 270-kg weightlifting rod fell on her neck and caused fatal injuries. pic.twitter.com/TIYmaPcT0t