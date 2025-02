Moise Kean, delantero de la Fiorentina, recibe el alta médica tras desplomarse en un partido (Video)

FLORENCIA, Italia (AP).- El delantero de la Fiorentina Moise Kean fue dado de alta del hospital tras desplomarse en la cancha durante un partido de la Serie A el domingo tras una lesión en la cabeza.

Kean fue retirado del campo en camilla y trasladado a un hospital local después del incidente ocurrido en la segunda mitad del partido de la Fiorentina en Hellas Verona.

“La Fiorentina puede confirmar que Moise Kean fue dado de alta del hospital de Verona anoche y regresó a Florencia. Las pruebas médicas y de diagnóstico dieron resultados negativos”, dijo su club en un breve comunicado el lunes.

Kean recibió un golpe en la cara, por lo que el cuerpo médico le dio tratamiento por un corte profundo en la ceja antes de volver al partido. Pero unos minutos después cayó al césped. El internacional italiano no pareció perder el conocimiento.

