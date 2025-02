El luchador Misterius desmiente que quedará paralítico tras grave caída durante una pelea (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales circula un video del momento exacto de la caída del luchador Misterius, esto por una falla en el tensor de las cuerdas del cuadrilátero. El enmascarado impactó su cabeza contra la lona y todo su peso cayó sobre el cuello.

El pasado 22 de febrero, Misterius, de 33 años, se presentó en la Arena San Marcos de Aguascalientes para participar en la Gira de Despedida del Hijo del Santo. Durante su lucha intentó dar un salto desde la tercera cuerda del esquinero, misma que se rompió y provocó el accidente.

Debido a la adrenalina, el gladiador no presentó síntomas graves al inicio, pero horas más tarde, comenzaron a surgir molestias, por lo que fue internado en una clínica del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

Misterius fue internado y diagnosticado con una fractura de clavícula izquierda, una luxación en el hombro, un esguince de cuello y una posible fractura de la sexta y séptima vértebra.

Este día, en redes sociales circula un video donde Misterius, quien se encuentra recostado en una cama de un hospital, en el cual pidió se deje de especular sobre su estado de salud y aseguró que se repondrá de sus lesiones.

“Quiero aclarar que desde un principio he sido atendido. He estado en buenas manos. Aclarar que hay muchas páginas amarillistas que quieren hacer leña del árbol caído, y no se dejen guiar por esas páginas donde dicen que no voy a volver a caminar. Fue un accidente grave, pero estoy bien. Pido que dejen de especular sobre mi estado de salud. Estoy estable y voy a estar excelente para poderme recuperar”.