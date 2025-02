Soy el mejor jugador de la historia: Cristiano Ronaldo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante una entrevista concedida al canal de televisión español La Sexta, el astro portugués expresó que considera que es el mejor futbolista y más completo que ha existido en la historia.

A lo largo de la entrevista, con duración de 51:01 minutos, el comunicador español Edu Aguirre habló con Cristiano Ronaldo sobre diversos temas: su estancia en Arabia Saudita con el Al-Nassr, su salida del Real Madrid, su llegada a la Juventus y su segunda aventura defendiendo los colores del Manchester United.

Al inicio de la entrevista, Cristiano asegura que el nivel de la liga saudí es superior al de la MLS, donde juega el argentino Lionel Messi con el Inter Miami.

??Edu Aguirre ¿Es la MLS peor que la Saudi Pro League?



Cristiano Ronaldo: “Obvio. La gente menosprecia a Arabia Saudita, pero sé también que esa gente que habla, no sabe lo que dice”.



Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/YMsDgw5oRD — Blue (@BlueboyCR7) February 4, 2025

Entre otros tópicos, Aguirre cuestionó a Cristiano sobre si se considera el mejor jugador en la historia del futbol. El portugués no dudó en decir que sí e incluso explicó por qué lo considera así.

“Soy el jugador más completo que ha existido. Yo hago todo: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien con el pie izquierdo, soy rápido soy fuerte. Una cosa son gustos, que te gusta más Messi, Pelé o Maradona, yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo. Yo creo que sí (soy el mejor jugador de la historia). No he visto a nadie mejor que yo”.