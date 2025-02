Tras salida de Santi Giménez, el mexicano Stephano Carrillo se suma al Feyenoord

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Procedente del Santos Laguna, el delantero mexicano Stephano Carrillo se sumará a las filas del Feyenoord.

El futbolista de apenas 18 años ha brillado en México en la categoría Sub-20 y ante la salida del también mexicano Santiago Giménez, el equipo de la Eredivise se hizo de sus servicios por recomendación del director deportivo Dennis Te Kloese, quien fungió como director de selecciones nacionales.

“Santos Laguna me dio todo, mi formación y las herramientas para convertirme en la persona y en el jugador que soy. Estoy muy agradecido con el club por todo y por darme esta oportunidad de cumplir un sueño más en mi carrera, como es el de llegar a Europa”, dijo el delantero.

El canterano del Santos debutó en el futbol mexicano el 18 de febrero de 2024 contra los Pumas y llega en venta definitiva al Feyenoord.

Con la llegada de Stephano Carrillo, un total de 17 mexicanos estarán jugando en Europa.

