Vengo a México a dejar un legado: Sergio Ramos en su presentación con Rayados de Monterrey (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, Sergio Ramos fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de los Rayados de Monterrey. El conjunto regiomontano realizó un espectáculo en el estadio BBVA para mostrar ante su afición al zaguero español.

Previo a realizar su aparición ante la afición que se congregó en el inmueble, Ramos brindó una conferencia de prensa ante los medios de comunicación, ahí habló sobre lo que significa para él llegar a la Liga MX.

“En el futbol no se vive del pasado. Obviamente es un legado que no se puede borrar, pero no vengo aquí a poner en bandera lo que hice o lo que gané. Vengo con la misma ilusión intacta de querer seguir ganando trofeos y oportunidades nuevas.

Nunca estuve en la liga mexicana y eso me ilusiona, me conmueve y también ampliar el palmarés del club. Dejar un legado en México es un reto que me he marcado a nivel personal”.

Después, en el estadio, Sergio Ramos fue presentado ante la afición junto a otros compañeros como Nelson Deossa, Ricardo Chávez, Luis Reyes, Carlos Salcedo y Alfonso Alvarado.

Hasta ahora no se ha dado a conocer cuándo podría debutar Ramos en la Liga MX. El próximo compromiso a nivel local de los Rayados será ante el Querétaro, de visita, el domingo 16 de febrero, a las 17:00 horas.

El zaguero español ha jugado con el Real Madrid, Sevilla, y Paris Saint-Germain. Ostenta 6 Ligas españolas; 2 Copas del Rey; 4 Supercopas de España; 2 Liga francesa; 1 Supercopa de Francia; 4 UEFA Champions League; 3 Supercopas de Europa; 4 Mundiales de Clubes; 1 Copa del Mundo y 2 Eurocopas.