Efraín Juárez llega a México para dirigir a Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador Efraín Juárez arribó la mañana de este sábado a la capital del país para tomar las riendas del club de futbol Pumas de la UNAM en sustitución de Gustavo Lema, en lo que será su primera experiencia como director técnico en el balompié mexicano.

Canterano del equipo universitario, Juárez Valdez llega al conjunto felino con menos de un año de experiencia como entrenador titular; sin embargo, inició su trayectoria como timonel en uno de los inicios con mejor rendimiento al coronarse tanto en el torneo de Liga como en el de Copa en el futbol colombiano al frente del Atlético Nacional, club con el que sumó 15 triunfos y siete empates en 27 partidos, con un rendimiento del 64 por ciento de los puntos disputados.

“La realidad es que me da mucha ilusión poder hoy aportar mi granito de arena a esta gran institución. Amo a Pumas, la verdad que siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado. Le tengo un profundo agradecimiento”, aseguró Juárez Valdez a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“La realidad es que estoy muy ilusionado, estoy muy emocionado, estoy feliz y ojalá podamos seguir cumpliendo los objetivos que nos planteamos de hoy para adelante”, agregó el también integrante de la Selección Mexicana campeona del mundo sub-17 en Perú 2005.

Efraín Juárez tendrá su debut este mismo sábado por la noche ante la afición auriazul, cuando los Pumas reciban a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

“Entiendo la filosofía, entiendo lo que la gente quiere. Obviamente lo tengo en la cabeza y es lo que yo también quiero plasmar. Pero tengo que conocer al grupo, tengo que ver dónde estamos”, adelantó el exlateral derecho.

"Hay potencial, pero también entendiendo que hoy es paso a paso. Hay muchísimos partidos en tres semanas y tenemos que ir paso a paso. Hoy se juega en la noche, se juega el martes otra vez, se va a jugar el viernes. Entonces, desafortunadamente no hay tiempo, esa es la realidad. Y nosotros tenemos que ir en ese ajetreo, en esa situación, resolviendo cosas”, explicó el entrenador de 37 años.

Además de debutar con Pumas como jugador profesional en 2008, Juárez militó tanto en América como en Monterrey en el futbol mexicano, así como en el Celtic de Glasgow en Escocia, el Real Zaragoza de España, el Vancouver Whitecaps de la MLS y el Valerenga de Oslo en la liga noruega, en tanto que como auxiliar técnico se formó en el New York City FC, así como en el Standar Lieja y en el Club Brujas del balompié de Bélgica bajo el mando de Ronny Deila.