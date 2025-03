El Real Madrid pierde en casa del Betis; Isco lideró la remontada por 2-1 ante su exequipo

BARCELONA, España (AP).- Este día. El Real Madrid tropezó en la carrera triple por el título de la liga española cuando Isco Alarcón guió al Real Betis a una remontada de 2-1 sobre el campeón defensor.

El exjugador del Madrid lanzó un saque de esquina que cabeceó su compañero centrocampista Johnny Cardoso en el minuto 34, empatando el tanto de Brahim Díaz para el Madrid.

Isco adelantó al Betis con un penalti en el 54' tras pasar a Jesús Rodríguez y el defensa madrileño Antonio Rudiger derribó al delantero del Betis en el área.

La derrota del Madrid lo deja empatado a puntos con el Barcelona, ??que recibe a la Real Sociedad el domingo. El Atlético de Madrid está un punto por detrás antes de jugar el sábado contra el Athletic Bilbao, que ocupa el cuarto lugar.

Kylian Mbappé volvió a ser titular con el Madrid tras perderse un partido por un problema en una muela. El técnico Carlo Ancelotti lo sustituyó a falta de 15 minutos para el final, diciendo que su problema dental le había impedido entrenarse correctamente y que su delantero estrella "no estaba al 100%".

El Madrid había liderado la liga, pero ahora está luchando con solo una victoria en las últimas cinco jornadas, una mala racha que incluye una derrota ante el modesto Espanyol.

El próximo partido del Madrid es el martes contra el Atlético por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Isco atormenta a su antiguo equipo

Isco dejó el Madrid hace tres años, tras haberlo ayudado a ganar cinco títulos de la Liga de Campeones antes de perder su puesto de titular y luego tener dificultades para salir del banquillo.

Pero el Madrid podría desear tenerlo de vuelta después de que el centrocampista de 32 años fuera el jugador más decisivo en el campo del Benito Villamarín.

Isco, sin embargo, compartió el mérito de la victoria con sus compañeros.

"El Madrid tiene los mejores jugadores y hay un millón de formas diferentes de hacerte daño, así que si no fuera por el trabajo duro de todo el equipo no habríamos podido hacer esto", dijo Isco, antes de agregar que todavía estaba "agradecido" por su tiempo en el Madrid.

“Es el sueño de cualquier jugador jugar con su selección nacional”, dijo Isco tras la victoria. “Hace seis o siete años que no juego con España, así que por supuesto que me gustaría hacerlo”.

El Madrid arranca bien y poco más

El Madrid empezó fuerte y parecía dispuesto a arrasar cuando Mbappé habilitó a Ferland Mendy y el lateral izquierdo cedió el balón para que Brahim marcara.

Pero Isco sacó un córner que le quedó a Cardoso, que se quedó solo en el punto de penalti y cabeceó a Thibaut Courtois. Poco después, mientras llovía a cántaros, Courtois tuvo que hacer una parada maravillosa para enviar por encima del larguero otro cabezazo de Cardoso en el tiempo añadido de la primera parte.

El entrenador Manuel Pellegrini tuvo que conformarse con la defensa de su equipo mientras los anfitriones frustraban cualquier idea de reacción del Madrid después de que Isco los pusiera en ventaja desde el punto de penalti.

“Salimos a por la victoria y generamos más ocasiones de gol que ellos”, dijo Pellegrini, exentrenador del Madrid. “Ellos jugaron mejor en los primeros 15 minutos y merecieron su gol, pero a partir de ahí el partido fue nuestro”.

El Madrid no contó con Jude Bellingham, que cumplía el segundo de los dos partidos de suspensión por insultar a un árbitro. Dani Ceballos no pudo jugar por una lesión en la pierna y Federico Valverde se recuperaba de un golpe no especificado. El Betis también tenía a varios jugadores en la lista de lesionados, incluidos los centrocampistas William Carvajal y Marc Roca.