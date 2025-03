El Barcelona golea 4-0 a la Real Sociedad y se coloca como líder en LaLiga

MADRID (AP).- Este día, Barcelona goleó 4-0 a la Real Sociedad, que jugó con 10 hombres, y recuperó el liderato en España.

Gerard Martín, Marc Casadó, Ronald Araujo y Robert Lewandowski marcaron un gol cada uno para poner al Barcelona con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, en la cima de la liga española. El Barcelona tiene tres puntos de ventaja sobre el tercero, el Real Madrid, que perdió 2-1 ante el Real Betis el sábado, cuando el Atlético venció 1-0 al Athletic de Bilbao en casa.

“Estoy muy contento con el partido que hemos jugado”, dijo Araujo. “Era importante ganar y volver a ser líderes. Fue un gran esfuerzo del equipo”.

La Real Sociedad jugó con un hombre menos desde el minuto 17 después de que Aritz Elustondo fuera expulsado con roja directa por agarrar al delantero del Barcelona Dani Olmo para detener una escapada.

“Fue una tarjeta roja clara”, dijo el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. “Después no hubo partido. Ya es complicado jugar once contra once contra ellos, imagínate con un hombre menos”.