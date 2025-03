Mateta es dado de alta con 25 puntos de sutura tras una patada en la cara en la FA Cup (Video)

LONDRES (AP).- El delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta necesitó 25 puntos de sutura por un corte en la oreja luego de ser pateado por el portero del Millwall durante un partido de la Copa FA Cup este sábado, en lo que el presidente del club Palace describió como "la falta más imprudente" que jamás había visto.

El Palace informó que Mateta fue dado de alta del hospital el sábado por la noche después de un incidente en el que el delantero fue sacado del campo en camilla con un collarín. El guardameta del Millwall, Liam Roberts, fue expulsado apenas a los ocho minutos de juego después de que salió corriendo del área, saltó para despejar un balón largo y golpeó a Mateta en el costado de la cara con un zurdazo.

