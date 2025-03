Jueza ordena a la Conade pagarle beca al entrenador de clavados Iván Bautista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Minerva Herlinda Mendoza Cruz, resolvió que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) deberá pagarle al entrenador de clavados Iván Bautista a más tardar el próximo 3 de abril o impondrá sanciones a su titular, Rommel Pacheco.

En el juicio de amparo indirecto 38/2024 quedó establecido que la Conade debe acreditar que le transfirió 300 mil pesos (a razón de 60 mil mensuales correspondientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023) y 20 mil pesos del estímulo económico que le toca por el resultado del Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka del mismo año, así como las becas deportivas y respectivos estímulos económicos del año 2024.

“(…) este órgano jurisdiccional determina que le asiste la razón a la quejosa, dado que si bien es cierto la autoridad determinó las cantidades a pagar por la beca deportiva y estímulo económico por el resultado del Campeonato Mundial de Natación – Fukuoka 2023, no ha remitido las constancias correspondientes con las cuales acredite que las mismas han sido pagadas y/o transferidas a la parte quejosa”.

Asimismo, la jueza instruyó a la Conade para que no tome en cuenta el apartado 3.3.1. de las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2024 consistente en el hecho de que no se le exija el requisito de exhibir copia del Registro Único del Deporte (RUD) vigente, así como la solicitud de beca económica deportiva mediante escrito libre dirigido a la subdirección de Calidad para el Deporte emitido por el titular de la asociación deportiva nacional en razón de que la Federación Mexicana de Natación (FMN) fue desconocida por la Federación Internacional (World Aquatics), por la que no existe un órgano federado en México que opere los deportes acuáticos, luego entonces, es un requisito imposible de cumplir.

“No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito”, se lee en la sentencia.

Del mismo modo, Gabriela Agúndez, alumna de Iván Bautista, sigue sin recibir el pago correspondiente a la beca que perdió durante la gestión de Ana Guevara pese a que también tiene una sentencia a su favor. La medallista olímpica decidió dejar el asunto en manos de su abogado para concentrarse en sus entrenamientos y competencias, sin embargo, ni ella ni ningún deportista ha recibido el pago de la beca que les corresponde a partir de enero de 2025.

“Espero ya no estar con un ojo en el entrenamiento y otro viendo cómo se resuelve el tema de los recursos, tengo entendido que para lo que viene no vamos a tener que andar buscando el recurso, ni para nosotros, ni para el equipo multidisciplinario; sin embargo, también tengo entendido que este año no se le han pagado becas a nadie.

“Espero que el tema de la demanda (el juicio de amparo) se resuelva, a final de cuentas yo trabajé y me esforcé, son mis resultados; es lo que yo me he ganado, pero tampoco me voy a clavar con un tema y no voy a sacrificar lo que viene más adelante”, declaró la deportista tras participar en la rueda de prensa donde la Conade presentó la Copa del Mundo de clavados que se realizará en Guadalajara a principios de abril.