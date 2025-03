Aficionados acusados de hacer saludo nazi en el Francia-Croacia son liberados por falta de pruebas

PARÍS (AP).- Los siete aficionados que fueron detenidos bajo sospecha de hacer el saludo nazi durante el partido de futbol Francia vs. Croacia en París fueron liberados y no serán procesados ??debido a la falta de pruebas, dijo un funcionario judicial a The Associated Press.

El prefecto de la policía de París, Laurent Nunez, dijo este lunes 24 de marzo, un día después del partido de la Liga de Naciones en el Stade de France, que siete personas que supuestamente hicieron los gestos fueron arrestadas, y agregó que "no tenían nada que hacer en un estadio deportivo".

Pero los fiscales dijeron más tarde que la custodia policial fue levantada y los procedimientos desestimados por falta de pruebas de un delito.

"Los videos no parecen ser concluyentes y muestran más gestos de simpatizantes que saludos nazis", dijo a la AP Anne-Laure Mestrallet, secretaria general de la fiscalía de Bobigny.

Durante el partido se lanzaron petardos en el recinto donde estaba reunida la afición croata y también se encendieron algunas bengalas.

El año pasado, Croacia estuvo entre las siete federaciones nacionales de futbol a las que la UEFA ordenó pagar multas por abusos racistas y discriminatorios por parte de la afición en los partidos de la Eurocopa. Recibió la multa más elevada, de 50 mil euros (54 mil dólares), por incidentes ocurridos en cada uno de sus tres partidos.

Este domingo 23 de marzo, Francia venció a Croacia en la tanda de penaltis por 5-4, tras finalizar la eliminatoria 2-2 en el global, y avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones.