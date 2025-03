Entrenadores que maltratan: la impunidad en el deporte (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Tras años de lucha para denunciar los abusos y arbitrariedades de la entrenadora nacional de natación artística, Adriana Loftus, la nadadora Teresa Alonso ahora se topó con una pared llamada Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), organismo que lejos de ayudarla la desalentó y le dio la espalda, pues concluyó que no existen elementos para llamarla a cuentas y en todo caso si le hubieran dado la razón no habría logrado más que una orden para pegar en las instalaciones deportivas unos letreros que dijeran “en este lugar no se discrimina”.

El reclamo de Alonso y de otras seis de sus compañeras de la selección nacional de natación artística se dio en 2020 cuando todas publicaron en sus redes sociales una serie de videos donde denunciaban los maltratos verbales y físicos por parte de la entrenadora mismos que les causaron desde trastornos alimenticios, ansiedad depresión y en su caso un sangrado de tubo digestivo, pese al cual tuvo que competir en un selectivo para no quedar fuera del representativo mexicano después de haber sido sometida a una endoscopía y colonoscopía que requirió de sedación mediante anestesia.

Al final, todas ellas se rehusaron a seguir en la selección para alejarse del daño que les hacía Loftus quien en diferentes momentos desde 1985 ha ostentado el cargo de entrenadora nacional, tiempo en el cual varias seleccionadas y exseleccionadas la han señalado por su hostilidad y malos tratos. Proceso ha publicado varios reportajes, entre ellos en las ediciones 1041 (octubre de 1996), 1290 (julio de 2001) y 2130 (agosto de 2017) donde dio cuenta de los abusos.

Un limbo

El Conapred cometió errores como haber obligado a Teresa Alonso a interrogar a una doctora adscrita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien, asegura, pese a conocer su condición médica mintió flagrantemente y el organismo creyó en su palabra. Asimismo, la entrenadora presentó como segunda testigo a una nutrióloga de la misma dependencia gubernamental, a quien tampoco se le pidió probar sus dichos.

El origen de la denuncia es que Loftus excluyó a la nadadora por considerar que estaba “gorda”, palabra con la que desde más de 30 años se ha referido a muchas de sus alumnas, algunas de las cuales han vivido lo mismo que en 2020 denunciaron Teresa Alonso, Ana Karen Soto, Madison López, Yulieth Barreto, Samantha Flores y Renata Romero.

Antes, en 2017 otra nadadora, Ana Karen Mendoza Damken, hizo públicos los ocho años que ella y su madre litigaron en contra de Loftus, de la entrenadora de Jalisco, Patricia Vila, y del expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, quien luego engañó a madre e hija, pues se comprometió a despedir a la entrenadora si se desistían del proceso judicial que tenían en su contra. Esto, por supuesto, no ocurrió.

Teresa Alonso lamenta que lejos de ser empáticas, las mujeres que la atendieron en el Conapred también le dijeron que, aunque tuviera un fallo a su favor, además de los letreros de no discriminar si acaso ganaría que a la entrenadora se le recomendara tomar un curso de sensibilización que, además, es opcional, y como Adriana Loftus no es empleada de la Conade sino una becaria no puede ser llamada a cuentas como sí ocurriría si fuera una servidora pública.