Rodrigo Huescas, a "prisión incondicional" en Dinamarca; esto fue lo que hizo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El lateral mexicano Rodrigo Huescas, que milita con el club Copenhague de Dinamarca, perdió su licencia de conducir y permanecerá 20 días en "prisión incondicional" por exceder los límites de velocidad.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer este viernes que el exdefensa del Cruz Azul, que recién ganó con México la Concacaf Nations League -aunque no jugó-, condujo a 111 km/h en una zona de 50 km/h, por lo que ameritó la sanción señalada.

"He cometido un gran error y pido disculpas por haber mostrado tan mal juicio. Lo lamento mucho y acepto las consecuencias sin dudarlo. Nosotros, los jugadores, somos modelos para seguir para las futuras generaciones, y en esta ocasión no he estado a la altura de esa responsabilidad", dijo Rodrigo Huescas de acuerdo con un comunicado de la FMF.

Por su parte, el F.C. Copenhague enfatizó al mexicano "que es completamente inaceptable no respetar la legislación danesa y que, como futbolista del F.C. Copenhague, tiene una gran responsabilidad de dar el ejemplo y actuar correctamente".

De acuerdo con TUDN, Huescas se encuentra entrenando con el equipo pese a lo sucedido y podría no pasar por prisión como marca la ley danesa.