Blatter y Platini enfrentan un nuevo juicio por fraude por el pago de 2 mdd a la FIFA

MUTTENZ, Suiza (AP).- El expresidente de la FIFA Sepp Blatter se distanció de la corrupción en el futbol cuando fue a juicio este día por segunda vez junto con su otrora protegido Michel Platini.

Blatter y Platini volvieron a comparecer ante un tribunal federal casi tres años después de que fueron absueltos en un primer juicio en julio de 2022 por cargos de fraude, falsificación y malversación de fondos de la FIFA. Los fiscales federales suizos apelaron esos veredictos.

Blatter aprobó un pago de la FIFA de 2 millones de francos suizos (ahora 2,21 millones de dólares) al francés Platini en 2011 por su trabajo retroactivo como asesor presidencial una década antes.

"Cuando se habla de falsedades, mentiras y engaños, eso no me pasa a mí", dijo Blatter, de 88 años, en alemán ante los tres jueces que llevan el caso. "Eso no ha existido en toda mi vida".

Blatter y Platini niegan haber actuado mal en un caso que ya va por su décimo año y que puso fin a las carreras políticas de posiblemente los dos hombres más influyentes del futbol mundial que dirigieron la FIFA y el organismo rector europeo, la UEFA.

Han afirmado constantemente ante cinco organismos judiciales diferentes (dos veces ante la FIFA, luego ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y ahora ante dos tribunales penales federales suizos) que tenían un “pacto de caballeros” verbal para algún día liquidar el salario no pagado y no contractual.

La acusación de los fiscales federales en noviembre de 2021 dijo que el pago "dañó los activos de la FIFA y enriqueció ilegalmente a Platini".

"No hay corrupción, no hay estafa, no hay nada en absoluto", dijo Platini después de cinco horas en la corte en el primero de los cuatro días programados.

La absolución se produjo casi siete años después de que se abriera la investigación y los destituyera del cargo. También puso fin a la campaña de Platini como candidato favorito para suceder a Blatter, su exmentor político.

"Tengo esperanza", dijo Blatter a los periodistas en alemán al ingresar al tribunal, luciendo frágil una semana antes de su 89º cumpleaños.

Llegó al tribunal 10 minutos después que Platini, exaliados en la FIFA, convertidos en rivales por el control del organismo rector del fútbol hasta 2015, ahora coacusados ??durante casi una década.

El segundo juicio finalizará el jueves, y se reservan días para después del 89 cumpleaños de Blatter el próximo lunes. El veredicto de los tres jueces está previsto para el 25 de marzo.

El fiscal Thomas Hildbrand, un veterano de las investigaciones de la FIFA que se remontan a más de dos décadas, ha pedido penas de 20 meses, suspendidas durante dos años.

Blatter fue presidente de la FIFA y la figura más influyente del futbol mundial durante 17 años hasta que fue destituido anticipadamente del cargo en 2015 en medio de las consecuencias de una crisis de corrupción en el deporte.

Platini fue un histórico excapitán y entrenador de la selección francesa, que entonces organizaba la Copa del Mundo de 1998 en su país natal, cuando trabajó para ayudar a Blatter a ser elegido para dirigir la FIFA en París en vísperas del torneo.

Luego aceptó ser asesor presidencial con un salario anual de 300 mil francos suizos (hoy 332 mil dólares) hasta 2002. Afirman que hubo un acuerdo verbal para obtener más tarde el saldo de 1 millón de francos suizos por cada año que la FIFA no pudiera pagar en ese momento.

Platini empezó a pedir el dinero a principios de 2010 y el pago se realizó finalmente en febrero de 2011. El entonces director financiero de la FIFA, Markus Kattner, fue el único testigo llamado el lunes por los abogados de Platini.

Los detalles del pago sólo salieron a la luz durante la crisis que afectó a la FIFA en mayo de 2015, cuando investigadores federales estadunidenses revelaron una investigación exhaustiva sobre funcionarios del futbol internacional. Las autoridades suizas realizaron arrestos a primera hora de la mañana en hoteles de Zúrich antes de incautar los registros financieros y comerciales de la FIFA.

En 2015, los fiscales federales suizos ya estaban tramitando una denuncia penal presentada por la FIFA, que sospechaba de irregularidades financieras relacionadas con las votaciones de diciembre de 2010 que eligieron a Rusia y Qatar como futuros anfitriones de la Copa Mundial.

En la acusación de 2021, Hildbrand no vinculó el pago con la política interna de la FIFA. Blatter y Platini fueron absueltos en julio de 2022 tras un juicio de 11 días en el tribunal penal federal de Suiza en Bellinzona.

Meses después, la fiscalía general suiza y la FIFA presentaron apelaciones y el nuevo juicio se retrasó después de que Platini ganara un fallo el año pasado ordenando recusar a los jueces de apelación federales.

El segundo proceso se inició finalmente el lunes en un tribunal cantonal (estatal) que funciona como tribunal federal. El proceso se desarrolla en alemán y está a cargo de tres jueces de distintos cantones (estados federados).

"No he seguido todo al pie de la letra, es difícil", reconoció Platini, que también habla italiano e inglés y estuvo sentado junto a un intérprete en el tribunal que traducía al francés.

La FIFA no estuvo representada en el tribunal y el abogado de Platini, Dominic Nellen, instó a los jueces a desestimar su condición de apelante, preguntando: "¿Dónde está la FIFA?".

La FIFA presentó una demanda civil para recuperar el dinero y los 229 mil francos suizos (253 mil dólares) en cargas sociales pagadas, más intereses. Platini ha dicho que declaró el dinero como ingresos y pagó impuestos suizos por él.

Ni Blatter ni Platini han trabajado en el futbol desde que fueron suspendidos por el comité de ética de la FIFA en octubre de 2015. Posteriormente fueron suspendidos y no lograron revocar esas sanciones en apelaciones separadas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en 2016.

La prohibición de Platini expiró en 2019 y Blatter recibió otra prohibición por parte de la FIFA en 2021, meses antes de que finalizara su primera.

Blatter estará exiliado del futbol hasta finales de 2028 -cuando tendrá 92 años- debido a un proceso ético por presunto tráfico de intereses en bonificaciones de ocho cifras a directivos pagadas por organizar con éxito la Copa Mundial masculina de 2010 y 2014.

Como parte de ese caso supervisado por los nuevos funcionarios de ética de la FIFA designados por el sucesor de Blatter, Gianni Infantino, Kattner también fue suspendido por 10 años en 2020.