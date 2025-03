Emiliano Gómez, jugador del Puebla, convulsiona durante un partido tras choque de cabezas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo 2 de marzo, el Querétaro recibió al Puebla en el estadio La Corregidora, esto por la jornada 10 del Clausura 2025. El resultado terminó 2-0 a favor de los visitantes. Desafortunadamente durante el encuentro el uruguayo Emiliano Gómez sufrió convulsiones tras un choque de cabezas.

Con el marcador 2-0 de su lado, los poblanos tuvieron un tiro de esquina a favor a minuto 67, fue ahí cuando las testas de Emiliano Gómez y José Canale colisionaron al disputar un balón aéreo. Ambos jugadores cayeron al césped, sin embargo, el charrúa comenzó a convulsionarse.

Cuando los jugadores de ambos equipos se percataron de lo que ocurría con Gómez se acercaron para formar un círculo para impedir que la afición del estadio y las cámaras de televisión pudieran verlo, al mismo tiempo que pedían el auxilio médico.

? Emiliano Gómez convulsiona tras choque en el Corregidora | ?? El jugador del Puebla quedó inconsciente y fue trasladado al hospital. ?? Aún se espera el parte médico oficial sobre su estado. pic.twitter.com/8KEkpJIqvi — David García Mx (@ColumnistaX) March 3, 2025

Tanto Gómez como Canale salieron del terreno de juego debido al protocolo de conmociones. Minutos más tarde el jugador del Querétaro regresó a la cancha, mientras que el uruguayo fue sustituido y llevado al hospital.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Pablo Guede, director técnico del Puebla, informó que Emiliano Gómez llegó consciente al hospital al que fue trasladado y señaló que permanecerá para estar bajo revisión médica.

Este día, Emiliano Gómez compartió una historia en su cuenta de Instagram para informar que se encuentra bien de salud y, aprovechó, para agradecer los mensajes que ha recibido tras su lesión.

“Comentarles que ya me realizaron estudios y salió todo bien. En unas horas ya me darán de alta y podré irme a casa. Gracias por todo el cariño que me dieron”, escribió.