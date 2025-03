La exnovia de Andrew Tate lo acusa de asfixiarla y golpearla en una nueva demanda

(AP).- Andrew Tate, un influencer de redes sociales de gran éxito conocido por expresar opiniones misóginas en línea y expeleador de kickboxing, enfrenta una nueva demanda presentada por su exnovia que lo acusa de agresión sexual y agresión física.

Esto se suma a los problemas legales que ya tiene Tate, acusado de trata de personas y de formar una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres en Rumania. Su hermano, Tristan Tate, también está acusado en ese caso.

En su denuncia, la exnovia de Tate, Brianna Stern, argumenta que el trato abusivo que él le infligía sigue un largo patrón de hacer de la misoginia flagrante parte de su imagen. Afirmó que inicialmente él actuó con efusividad, cariño y generosidad para atraerla a una relación que luego se tornó abusiva.

La demanda, presentada el jueves en Los Ángeles, detalla un encuentro a principios de mes en el Hotel Beverly Hills, donde Tate la asfixió y la golpeó, según la denuncia. Stern afirmó que posteriormente le diagnosticaron síndrome posconmocional.

El abogado de Tate, Joseph McBride, afirmó que su cliente niega todas las acusaciones de violencia. McBride acusó a Stern y a sus abogados de aprovecharse de la reciente controversia en torno a Tate con la esperanza de obtener una indemnización lucrativa.

Associated Press normalmente no identifica a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que presenten públicamente su historia, como lo ha hecho Stern.

Los hermanos Tate, con doble nacionalidad estadounidense y británica, fueron arrestados en Rumanía a finales de 2022 y acusados ??formalmente el año pasado. Andrew Tate también fue acusado de violación. Niegan todas las acusaciones en su contra.

Stern conoció a Tate en julio de 2024 después de que los hermanos la invitaran a Rumania porque buscaban modelos para promocionar su criptomoneda meme, según su demanda. Ella dijo que él la convenció de que la imagen que los medios de comunicación tenían de él era falsa, de que en realidad apoyaba a las mujeres. Parecía "un sueño hecho realidad", declaró en la demanda.

Tras su regreso a Estados Unidos, las comunicaciones de Tate se volvieron amenazantes y manipuladoras, incluso llamándola su "propiedad", alega Stern. Le enviaba mensajes diciendo que quería golpearla y dejarla embarazada: "Tienes esa actitud porque no te golpean lo suficiente", escribió en una ocasión, según la denuncia.

Sin embargo, el abogado de Tate calificó los mensajes de "manipulados, editados y falsificados" y dijo que no cree que sean admisibles ante el tribunal.

Durante su último encuentro en el hotel, Stern alega que Tate la golpeó y la estranguló durante el sexo.

Tate, de 38 años, es un exkickboxer profesional y autodenominado misógino que ha acumulado millones de seguidores en línea, muchos de ellos jóvenes y niños atraídos por el lujoso estilo de vida que proyecta. Anteriormente fue expulsado de TikTok, YouTube y Facebook por incitación al odio, incluyendo la idea de que las mujeres deberían asumir la responsabilidad por las violaciones. Él y su hermano son firmes partidarios del presidente Donald Trump.

Los hermanos Tate se registraron en una estación de policía cerca de la capital de Rumania el lunes pasado, cumpliendo con los requisitos de control judicial en el caso de tráfico de personas que les ordenó regresar después de semanas en los EU. El viaje estadounidense fue posible porque la prohibición de viajar contra ellos se levantó el mes pasado después de que un tribunal rumano encontró múltiples irregularidades legales y procesales, un golpe significativo para la fiscalía y una victoria para los Tate.

Tate ha afirmado repetidamente que los fiscales en Rumania no tienen pruebas en su contra y ha afirmado que existe una conspiración política para silenciarlo. Días después de su llegada a Florida, el fiscal general del estado abrió una investigación criminal sobre los hermanos.

Cuatro mujeres británicas demandaron a Tate en el Reino Unido después de que la Fiscalía de la Corona decidiera no procesarlo por violencia sexual y otros cargos de abuso.

El pasado marzo, los hermanos comparecieron ante el Tribunal de Apelación de Bucarest en un caso aparte, después de que las autoridades británicas emitieran órdenes de arresto por acusaciones de agresión sexual que datan de varios años atrás. El tribunal de apelaciones accedió a la solicitud del Reino Unido de extraditarlos, pero solo después de que los procedimientos legales en Rumanía concluyeran.

Stern dijo en una declaración publicada en las redes sociales que está aterrorizada de cómo Tate responderá a sus acusaciones públicas.

“Consideré muchas veces simplemente dejar a Andrew en silencio y no decir nada, no hacer nada, porque tenía miedo y porque, sinceramente, me costaba aceptar que estaba siendo abusada”, escribió. “Pero ahora entiendo que hacerlo sería una actitud cobarde”.