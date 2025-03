Pumas remonta para vencer 2-1 a León en el Clausura

LEÓN (AP) — Leo Suárez y José Caicedo celebraron las dianas con las que Pumas remontó como visitante para vencer 2-1 al León el domingo, en la conclusión de la 13ra jornada del torneo Clausura mexicano.

Jhonder Cádiz abrió el marcador por los "Panzas Verdes" con un tanto de vestidor a los dos minutos.

Leo Suárez emparejó, tras recuperar el esférico en una errática salida del arquero Alfonso Blanco, quien después fue incapaz de contener el disparo al centro de la portería para que entrara a los 38.

Caicedo se unió a los goleadores con un disparo rasante desde fuera del área a los 82 minutos.

León hilvanó su tercera derrota para quedarse en la 3ra posición con 26 unidades, cuatro por detrás del líder América, que el sábado goleó 3-0 a Tigres.

Pumas se ubica en zona de play-in al marchar en la décima posición con 17 unidades.

Este partido marcó la vuelta del León a los campos luego de que durante el parón de selecciones, la FIFA le informó que había sido excluido del Mundial de Clubes por un problema de multipropiedad con sus dueños, que también cuentan con el Pachuca.

León rompió el cero en el marcador gracias a una gran acción, que nació con un largo lanzamiento de Andrés Guardado a Emiliano Rigoni, quien sacó una diagonal para que el venezolano Cádiz empujara el balón a las redes.

Pumas se sacudió el dominio de los esmeraldas y tuvo la capacidad de igualar después de que Blanco se vio presionado y al sacar el esférico por el centro se lo dio a Suárez para que disparara a gol.

El astro James Rodríguez tuvo descanso de inicio, luego de haber asistido a la convocatoria de Colombia. El mediocampista cafetalero ingresó a los 59 minutos en busca de reanimar el ataque de los "Panzas verdes", sin tener trascendencia en el juego.

Caicedo se estrenó como goleador esta temporada después de animarse a disparar desde fuera del área y superar a Blanco con un tiro que se metió junto al poste; fue su quinto tanto con Pumas.

Previo al inicio del encuentro se desplegaron en las gradas mantas con reclamos por la decisión de FIFA de excluir al León del Mundial de Clubes.

En la agenda está programado que el 23 de abril comenzarán las audiencias en el Tribunal Superior del Deporte (TAS) para resolver la impugnación del equipo mexicano.

San Luis remonta y gana a Santos

San Luis se sobrepuso a una desventaja de dos tantos para imponerse de visita 3-2 a Santos.

El chileno Bruno Barticciotto logró su segundo doblete con Santos con dianas a los 29 y 32 minutos.

La remontada de los visitantes llegó con los tantos de Rodrigo Dourado (45+2), Sébastien Salles-Lamonge (68) y Vitinho (70).

Con la conclusión de la 13ra jornada, América tiene 30 puntos; Toluca 27; León 26; Tigres y Cruz Azul 25; Necaxa 24; Pachuca y Ciudad Juárez 21; Monterrey 19; Pumas 17; Guadalajara y Mazatlán 16; Atlas y Querétaro 13; San Luis 12; Tijuana 10; Puebla 8 y Santos 7.

La jornada 14 comenzará el viernes 4 de abril con los juegos Querétaro vs. León; Tijuana vs. Necaxa y Puebla vs. Tigres. Continuará el sábado 5 de abril con los duelos Pachuca vs. América; Atlas vs. Ciudad Juárez; San Luis Mazatlán; Monterrey vs. Guadalajara y Cruz Azul vs. Pumas. Terminará el domingo 6 de abril con el Toluca vs. Santos.