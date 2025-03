David Faitelson sufre agresión sexual en el estadio Akron tras el Chivas-América (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conductor y comentarista de TUDN, David Faitelson, denunció que, cuando se dirigía a la cancha del estadio Akron al término del clásico Chivas-América, sufrió “muchos insultos” por parte de aficionados e incluso fue víctima de una agresión sexual.

El analista deportivo publicó en sus redes un video, en el cual narra lo que le sucedió ayer en el estadio tras el partido en el que Chivas se impuso 1-0 al América, en la ida de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf.

Faitelson dijo que, cuando se dirigía hacia la cancha para realizar un programa de televisión, recibió “muchos insultos”.

“Me tiran un vaso, supongo yo que es de cerveza, y me pega en la cara. Y lo que son las cosas: un aficionado del América se quita una sudadera blanca, me la da para que me limpie”, contó sobre la acción que quedó grabada en video por algunos aficionados.

Agreden a David Faitelson a la salida del Akron ??????



?? Algún inadaptado le aventó un vaso de cerveza luego del Chivas America en Concachampions



?? Lamentablemente

pic.twitter.com/mw1IYf8mcV — DIEGOL ?? (@Diegol90Mx) March 6, 2025

“Lo más penoso… fue en el que sufrí una agresión, no se le puede llamar de otra forma, una agresión sexual. Una persona metió todo su brazo, su mano, entre mis piernas, y empujó hacia arriba; y yo prácticamente di un salto hacia adelante, estuve a punto de caerme”.

El comentarista deportivo dijo que espera alguna comunicación de Chivas y de los organizadores del partido para responderles directamente por las agresiones.