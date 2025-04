Profar suspendido 80 juegos por uso de sustancias para mejorar el rendimiento

NUEVA YORK (AP) — El jardinero de los Bravos Jurickson Profar fue suspendido 80 juegos sin sueldo por el uso de drogas para mejorar el rendimiento.

La oficina de las Grandes Ligas anunció el lunes que Profar dio positivo por Gonadotropina Coriónica (hCG), en violación del programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas de la liga.

De acuerdo con la Clínica de Cleveland, hCG es una hormona que ayuda en la producción de testosterona.

La suspensión de Profar es efectiva de inmediato. Salvo cualquier aplazamiento, Profar sería elegible para regresar el 29 de junio contra Filadelfia y perdería 5 millones 806 mil 440 dólares de su salario de 12 millones. También es inelegible para disputar la postemporada.

Profar lo calificó como el "día más difícil de mi carrera en el béisbol" y dijo que nunca haría trampa a sabiendas.

"Esto es especialmente doloroso para mí porque cualquiera que me conozca y me haya visto jugar sabe que soy profundamente apasionado del juego", dijo en un comunicado. "No hay nada que ame más que competir con mis compañeros de equipo y ser un favorito de los aficionados. Quiero disculparme con toda la organización de los Bravos, mis compañeros de equipo y los fanáticos".

"Es por mi profundo amor y respeto por este juego que nunca haría nada a sabiendas para engañarlo. He sido examinado durante toda mi carrera, incluidas ocho veces la temporada pasada, y nunca he dado positivo. Nunca tomaría voluntariamente una sustancia prohibida, pero asumo toda la responsabilidad y acepto la decisión de la MLB".

El manager de los Bravos Brian Snitker indicó que habló con el equipo y Profar a primera hora del día pero declinó mencionar nada sobre su conversación.

"Odia esta situación y nosotros la odiamos por él", dijo Snitker

Profar, de 32 años, fue elegido al Juego de Estrellas y ganó el Bate de Plata la temporada pasada cuando registró un promedio .280 y estableció máximos de carrera con 24 jonrones y 85 carreras impulsadas para San Diego. Luego firmó un contrato de tres años y 42 millones con los Bravos en la temporada baja.

Profar es el cuarto jugador que ha sido suspendido este año por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento. Los otros han sido bajo el programa de ligas menores y el programa para jugadores de ligas menores asignados fuera de Estados Unidos y Canadá.

Dos jugadores fueron suspendidos el año pasado bajo el programa de sustancias prohibidas de las Grandes Ligas

El dominicano Noelvi Marté, un infielder de 22 años que era considerado el mejor prospecto de Cincinnati, se perdió los primeros 80 juegos tras una prueba positiva por boldenona.

Orelvis Martínez, un infielder dominicano de Toronto fue suspendido por 80 juegos el 23 de junio tras una prueba positiva por clomifeno, un fármaco para mejorar el rendimiento, dos días después de su debut en las Grandes Ligas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.