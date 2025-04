Muere Leo Beenhakker a los 82 años; dirigió al América de las “Águilas Africanas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves falleció a los 82 años de edad el exdirector técnico del Real Madrid y del Club América, Leo Beenhakker.

La noticia fue anunciada por Eredivise, la máxima categoría de futbol en los Países Bajos.

Rust zacht Leo Beenhakker ????



De legendarische voetbaltrainer is helaas op 82-jarige leeftijd overleden ?? pic.twitter.com/yOWzQ2TTrA — Eredivisie (@eredivisie) April 10, 2025

Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su fallecimiento. Sin embargo, en febrero de 2025, el exfutbolista Rob Jansen dijo que Leo atravesaba una complicada situación de salud:

“Realmente no se encuentra bien. A veces todavía habla por teléfono y lo contacto de vez en cuando (...) Hay momentos en que está de buen humor y mantiene el sentido del humor, pero todos estamos muy preocupados. No está bien”, mencionó en un podcast. Desde ese entonces, no hubo más información sobre el estado de Beenhakker.

El legendario entrenador nacido en Róterdam, Países Bajos, el 2 de agosto de 1942, dirigió además a clubes como:

Chivas (México)

Zaragoza (España)

Volendam (Países Bajos)

Vittesse (Países Bajos)

Grasshopper (Suiza)

Istanbulsospor (Turquía)

Fue el único director técnico que ha ganado la Eredivisie con el Ajax (1979-1980) y con el Feyenoord (1998-1999).

Estuvo al mando de las selecciones de:

Países Bajos

Arabia Saudita

Trinidad y Tobago

Polonia

“Las Águilas Africanas”

Cuando estuvo en México, destacó con su experiencia en el América, donde lideró a figuras como Cuauhtémoc Blanco, el zambiano Kalusha Bwalya y el camerunés François Omam-Biyik, conocidas como las “Águilas Africanas”.

Varios aficionados consideran al equipo de la temporada 93-94 como uno de los mejores en la historia del club. Sin embargo, Beenhakker fue cesado de su cargo en abril de 1995. Años más tarde, se reveló que el despido fue a causa de algunos desacuerdos con la directiva.

El legado del técnico deportivo dejó huella en jugadores y equipos de futbol alrededor del mundo. Tal es el caso del Real Madrid, que, a través de un comunicado, lamentó la pérdida del histórico entrenador:

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Leo Beenhakker, histórico entrenador del Real Madrid que dirigió a nuestro equipo entre 1986 y 1989, y en 1992 (...) quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus clubes y a todos sus seres queridos (...) Descanse en paz”.