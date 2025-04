Jugador del rugby francés no recuerda "ni un segundo" de su carrera debido a una conmoción cerebral

PARÍS (AP).- La estrella del rugby Sébastien Chabal ganó dos títulos de las Seis Naciones con Francia, llegó a una semifinal de la Copa del Mundo y jugó 62 veces para su nación como un poderoso delantero.

Pero no recuerda nada de eso debido a la pérdida de memoria derivada de las conmociones cerebrales que sufrió como jugador.

“No recuerdo ni un sólo segundo de un partido de rugby que jugué. Y no recuerdo ni una sola de las 62 Marsellesas (himnos nacionales) que viví”, dijo Chabal en una entrevista con el programa “Legend” en YouTube. “No tengo recuerdos del pasado”.

Durante su carrera, también ganó el título inglés con Sale y anotó seis tries para Francia. Formó parte de la selección francesa que ganó el Grand Slam de las Seis Naciones en 2010, y sus potentes entradas provocaron que el público francés gritara "¡Chabaaaaalll!" en voz alta, admirando su destreza. Nada de esto le resulta familiar

“Cuando hablo de ello en casa con mi esposa, le digo que siento que no fui yo quien jugó al rugby”, dijo. “Creo que no fui yo quien jugó al rugby, sobre todo porque no recuerdo los momentos”.