Demandan a L'Jarius Sneed, esquinero de los Titans, por tiroteo ocurrido en concesionario de autos

NASHVILLE, Tennessee (AP).- Un hombre de Texas que dice que el esquinero de los Titans L'Jarius Sneed o su asistente personal le dispararon mientras estaba sentado dentro de un Mercedes-Benz en un concesionario en diciembre está demandando al dos veces campeón del Super Bowl por al menos un millón de dólares.

Christian Nshimiyimana estaba sentado dentro de un Mercedes-Benz G-Wagon el 6 de diciembre en Carrollton, Texas. Ni él ni ninguna otra persona fue alcanzada por las balas disparadas desde un Lamborghini Urus que pasaba por One Legacy Motors. Gran parte de lo sucedido está censurado en el informe policial obtenido por The Associated Press.

El abogado Levi McCathern declaró el viernes que Sneed y su cómplice fueron arrestados por el Departamento de Policía de Carrollton por agresión con agravantes con arma mortal tras el tiroteo, pero aún no han respondido por ello. McCathern también acusó a Sneed y a una mujer que se identificó como su madre de llamar y amenazar a Nshimiyimana después del tiroteo, pidiéndole que no cooperara con la policía ni contratara un abogado.

“La prueba está ahí”, dijo McCathern. “Hay videos de vigilancia del concesionario que muestran el auto y a la persona que disparó contra Christian. Queremos saber por qué sucedió esto. Agradecemos que nadie haya resultado herido, pero seguimos buscando el motivo de este incidente”.

Los agentes de Sneed no respondieron de inmediato a los correos electrónicos ni a los mensajes de AP el viernes por la tarde. Un portavoz de los Titans afirmó que el equipo está al tanto del asunto y se ha puesto en contacto con el departamento de Seguridad de la NFL, siguiendo el protocolo de la liga.

Nshimiyimana presentó una demanda civil el 20 de febrero en el condado de Dallas, Texas, contra Sneed y a un acusado identificado como "John Doe" por "un ataque no provocado a sangre fría y a plena luz del día". Nshimiyimana, de 23 años, es dueño de una empresa de alquiler de autos exóticos y buscaba vehículos para su empresa. La demanda incluye una fotografía de un video de vigilancia que muestra un brazo que sale de una camioneta SUV en la calle con lo que la demanda describe como una pistola rodeada con un círculo rojo.

Según la demanda, Nshimiyimana recuerda haber visto a Sneed y a su asistente en el concesionario, pero no lo reconoció de su carrera en la NFL ni de su carrera televisiva. Nshimiyimana tampoco recuerda haber conocido a Sneed antes de ese día. La demanda señala que los acusados ??podrían haber confundido a Nshimiyimana con otra persona.

“De todas formas, la agresión agravada no provocada contra mi cliente con un arma mortal forma parte de un patrón de conducta del Sr. Sneed, y debe hacerse responsable de sus actos para que no se repitan”, afirmó McCathern.

Los Titans adquirieron a Sneed en marzo pasado y lo convirtieron en uno de los cornerbacks mejor pagados de la NFL con un nuevo contrato. Sneed jugó los primeros cinco partidos antes de que una lesión de cuádriceps lo enviara a la lista de lesionados. Sneed fue seleccionado en la cuarta ronda del draft de 2020 por Kansas City, procedente de Louisiana Tech. Ganó dos Super Bowls consecutivos con los Chiefs en 2022 y 2023.

McCathern dijo que no recibieron respuesta cuando se comunicaron previamente con los Titans.