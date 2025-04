"Si ellos hubieran hecho su trabajo esto se habría evitado": Hija de Maradona declara contra médicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Dalma Nerea Maradona, hija de Diego Armando Maradona, afirmó que los médicos que atendieron a su padre antes de su fallecimiento engañaron a la familia sobre las circunstancias de su última internación.

Una de las hijas del ídolo argentino, fruto de su relación con su exesposa Claudia Villafañe, declaró por primera vez el martes 15 de abril, en el juicio contra siete profesionales de la salud por la muerte de su padre, brindando su testimonio en el Tribunal de lo Criminal Número 3 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

Dalma Maradona responsabilizó al médico de cabecera de su padre, Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz por haber dificultado el contacto entre Maradona y su familia, señalando también a Matías Morla, abogado del exfutbolista, a su asistente Maximiliano Pomargo y a Vanesa Morla, hermana del abogado.

Luego de ser operado de la cabeza, el 3 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, Maradona continuó su recuperación bajo internación domiciliaria, una alternativa que, según Dalma, Leopoldo Luque presentó como la única opción viable, aunque ella aseguró que la casa en la que fue instalado su padre no reunía las condiciones que les habían prometido.

“Nunca pude verlo en el barrio San Andrés porque no me dejaron entrar. La gente que trabaja para él decían que no me iban a dejar entrar al barrio. La última vez que vi a mi papá fue en la clínica y ahí tuve una charla importante con Leopoldo Luque donde me dijo que mi papá era un paciente difícil y que muchas veces él iba a verlo y no lo quería recibir y yo le dije que entonces si no podía hacer el trabajo que no lo haga y él dijo que sí, que lo podía hacer tranquilamente”.