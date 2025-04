“No existe comparación entre Argentina y México”: Messi habla sobre rivalidad con el Tri

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futbolista argentino Lionel Messi aseguró que “no existe una comparación entre Argentina y México”, y sostuvo que no existe ninguna rivalidad entre las selecciones de ambos países.

En entrevista para el programa Simplemente Futbol, Messi dijo no saber de dónde nació la supuesta “bronca” con México.

“En realidad, no sé qué pasó con los mexicanos. De cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca falté el respeto a nadie”, dijo el astro argentino.

“Creo que ellos se pusieron en una posición, en una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé de dónde nació eso”.

En la entrevista, el astro argentino habló sobre el último partido entre Argentina y México, en el mundial de Qatar, donde los albicelestes derrotaron 2-0 al Tri.

"Pero sí que estaba brava la cancha, México lleva gente a todos lados, a todos los Mundiales, a todas las competiciones. No sé si se sentían más mexicanos que argentinos, pero estaba muy parejo".

Lionel Messi le puso los puntos a los mexicanos: "La rivalidad con Mexico no existe" pic.twitter.com/92quHCKQlO — Siempre Con Argentina??? (@siempreconargok) April 18, 2025

Recientemente, en un partido amistoso entre América e Inter Miami, Messi lanzó un mensaje a aficionados mexicanos al recordar los tres títulos que tiene su selección, contra los cero del Tricolor en Copas del Mundo. También hubo quienes interpretaron que se refería al 2-0 en el Mundial de Qatar, aunque no lo aclaró.