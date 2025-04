Simulan creación de federación de clavados... es sólo una asociación civil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De manera fast-track, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Federación Internacional de Natación (World Aquatics), el Comité Olímpico Mexicano (COM) y un grupo de clavadistas en activo y en retiro crearon la “Federación Mexicana de Clavados”, organismo que será responsable de regular y organizar este deporte en el país y que de entrada, para salir del paso, permitirá que México pueda competir con la bandera mexicana en la Serie Mundial de Clavados que se realizará del 3 al 6 de abril en Guadalajara.

Un boletín que despachó la Conade y cuyo contenido es confuso dio a conocer los nombres de quienes integran la “planilla” de la nueva federación cuando en realidad tuvo que informar que el Comité Ejecutivo está formado por: el exclavadista Fernando Platas es el nuevo presidente, la clavadista de altura en retiro, Adriana Jiménez, es la vicepresidenta; que Eduardo Rueda funge como secretario; que el servidor público de la Conade, Jahir Ocampo, es el tesorero y que los vocales atletas son Osmar Olvera y Alejandra Orozco.

El interés por crear esta nueva asociación civil rápidamente es para permitir que los clavadistas mexicanos que participarán en la citada Serie Mundial puedan portar el uniforme con los colores de México y que cuando ganen medalla se pueda escuchar el Himno Nacional, situación que no podría suceder dado que desde que la World Aquatics desconoció a la Federación Mexicana de Natación (que integraba todos los deportes acuáticos como natación, clavados, natación artística, aguas abiertas y polo acuático) la Conade y el COM no han podido crear otro organismo que la sustituya.

Lo que ocurrió este miércoles en la ciudad de Guadalajara es que mandaron llamar a un grupo de clavadistas, la mayoría de los cuales se encontraban en el Complejo Acuático, para que participaran en una reunión que se realizó la tarde de este miércoles en el hotel Índigo y en la cual estuvo presente el director de la Conade, Rommel Pacheco. A todos los asistentes se les quitaron sus teléfonos móviles.





Ahí, tras unas horas de encierro donde se realizó una asamblea donde se votó, nació la asociación civil llamada Federación Mexicana de Clavados que, sin embargo, no cumple con los requisitos para ser llamada Asociación Deportiva Nacional como lo marca la Ley General de Cultura Física y Deporte, ya que no existen asociaciones estatales, ni hubo una convocatoria de por medio ni estuvo presente el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved).

Por su parte, la presidenta del COM, María José Alcalá, explicó en una entrevista que era necesario separar las disciplinas acuáticas y que la nueva federación tendrá que ser autónoma en lo económico, conformar sus reglamentos y conseguir sus propios patrocinadores.

Para poder recibir recursos económicos, según lo marcan las Reglas de Operación de la Conade, esta nueva federación deberá constituirse debidamente como Asociación Deportiva Nacional tendrá que presentar su acta constitutiva, los estatutos, el acta de elección de órgano de gobierno, la constancia de afiliación a la Federación Internacional, las listas de socios, afiliados y asociados, su inscripción al Indesol, la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y la constancia de la elección de sus órganos de gobierno y representación emitida por el Coved, entre otros.