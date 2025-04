Directivos de clubes celebran revés al fondo de inversión en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero delegado del Atlético de Madrid y del Atlético de San Luis, Miguel Ángel Gil Marín, celebró que un grupo de dueños de los clubes de la Liga MX no hayan aceptado el fondo de inversión con Apollo Global Management que ofreció mil 250 millones de dólares a cambio del 10 por ciento de las ganancias vitalicias, ya que ésta no es una entidad que esté separada de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“La Liga mexicana tiene una razón: no es una entidad jurídica y es una unidad asociada a la federación. Los clubes no tenemos representación ante ellos. El no entrar al fondo fue lo mejor que pudo pasarle al futbol mexicano. Habría sido una confusión de derechos y entregarlos casi de por vida entre Federación y Liga. Es importante separar a la liga y a la federación para comercializar sus derechos. Es un proceso que llevará tiempo para el cambio cultural, pero es necesario.

“Es necesario entender que no se puede ir de cero a cien en un segundo. No tienen nada que ver los tickets de Tigres con nosotros, no se puede meter todo al mismo saco. Creo que lo mejor que nos pasó fue no llegar al acuerdo e ir desde cero, construir una Liga independiente, donde cada uno es un voto y cambiar la estructura natural del futbol”, dijo el socio mayoritario del club potosino en el marco del Sports Summit Latam 2025 que se realiza en la Ciudad de México.

Por su parte, el presidente de los Xolos, Jorgealberto Hank Insunza, también expresó su opinión sobre el tema y coincidió en que no era correcto entregar un porcentaje de las ganancias de la Liga MX de forma vitalicia a cambio de la cantidad que ofrecía el fondo de inversión.

“Nos abrió los ojos a muchos sobre cuál debe ser futuro. En el camino se complicaron muchas cosas, pero nos dimos cuenta que ahí debemos de llegar, pero con pasos, con un camino trazado. Se empieza separando la Liga para centralizar los derechos de Liga y Federación y después buscar el fondo con derechos centralizados, pero con la Liga separada”.

Ambos directivos coincidieron además en que no existen condiciones para que regrese el ascenso y descenso en la Liga MX, tal como se prometió en 2020 cuando desapareció esta modalidad. La promesa fue que en 2026 se reinstauraría.

“No hay las condiciones para el ascenso y descenso”, zanjó Jogealberto Hank Rhon, también propietario de la casa de apuestas Caliente, uno de los patrocinadores principales del futbol mexicano.

Y en el mismo sentido se pronunció Gil Marín:

“Desde el punto de vista egoísta representando a un club pequeño estoy encantado con el cierre. Sí al ascenso, porque se pueden permitir más clubes, pero si pensamos que en México está vinculado a Estados Unidos en inversión y marcas tiene sentido. Si tengo que votar por el no descenso lo haré, pero respetaré lo que vote la mayoría”.