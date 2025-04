En vilo, la continuidad de Antonio Lozano como presidente del atletismo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la posible salida de Antonio Lozano como presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, solicitaron una reunión virtual con un representante de la Federación Internacional (World Athletics) con la intención de llegar a un acuerdo sobre el futuro de este deporte en México.

El pasado 16 de abril venció la fecha límite que Antonio Lozano recibió para enviar a la World Athletics la documentación que acredite su elegibilidad para continuar como presidente de la FMAA, ya que el organismo internacional considera que el presidente no se ha conducido de forma transparente y de acuerdo con lo que marcan los estatutos de la federación.

Tanto Pacheco como Alcalá están a la espera de que el director ejecutivo de la World Athletics, Jon Ridgeon, fije una fecha en la que tendrán la mencionada reunión virtual.

Desde el 26 de marzo pasado, Antonio Lozano y los integrantes del Comité Ejecutivo de la FMAA están suspendidos. Otras acciones que tomó la World Athletics incluyen que México no puede ser sede de alguna competencia, que los federativos no serán acreditados para participar en ningún evento internacional, tampoco podrán asistir al congreso de dicho organismo y que la federación no puede pedir ni recibirá recursos económicos.

“El Consejo decidió que para que se levanten las sanciones anteriores la Federación Mexicana debe aplicar procesos justos y transparentes relacionados con la elegibilidad del presidente mexicano como lo establecen sus estatutos. Estos procesos deberán ser supervisados por tres personas designadas por la World Athletics (ya sean de este organismo o independientes o ambas) cuyo costo deberá cubrir la FMAA”, indica el documento firmado por Ridgeon.

Esta información la hizo llegar la World Athletics a la secretaria general de la FMAA, Claudia Pérez, mediante un correo electrónico que le mandó la asistente de Jon Ridgeon el mismo 26 de marzo.

De entrada, Lozano ya no recibió una carta de invitación para tramitar su visa ni una acreditación para poder asistir al Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo Nanjing 2025 que tuvo lugar del 21 al 23 de marzo pasado.

Antonio Lozano ha sido presidente de la FMAA desde junio de 2009 y prácticamente ha cumplido cuatro periodos de cuatro años en el cargo, tiempo en el que también enfrentó en libertad un proceso penal por el peculado, delito por el cual recibió una sentencia condenatoria y la obligación de devolver 4.8 millones de pesos a las arcas federales como reparación del daño.