Antonio Rüdiger se disculpa por lanzar hielo al árbitro en la final de la Copa del Rey

MADRID (AP).- El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger se disculpó por su ataque de ira contra el árbitro al final de la derrota de su equipo en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona.

El defensa alemán se indignó cuando su compañero Kylian Mbappé fue derribado por una durante la final del tiempo extra en la derrota por 3-2, y tuvo que ser sujetado por sus compañeros y el cuerpo técnico después de aparentemente arrojar una pequeña bolsa de hielo al campo y gritarle al árbitro.

"No hay ninguna excusa para mi comportamiento de anoche", escribió Rüdiger este día en una historia de Instagram. "Lo siento mucho. Jugamos un muy buen partido desde la segunda mitad".

Rüdiger se retiró del campo a mitad del segundo tiempo extra después de que le vendaran las piernas previamente.

“Después de 111 minutos ya no pude ayudar más a mi equipo y antes del pitido final cometí un error”, dijo Rüdiger. “Le pido disculpas de nuevo al árbitro y a todos los que decepcioné anoche”.

There's definitely no excuse for my behaviour last night. I'm very sorry for that. We played a very good game from the 2nd half on - After 111 minutes I was not able to help my team anymore and before the final whistle I did a mistake. Sorry again to the referee and to everyone I… — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) April 27, 2025