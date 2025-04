Una tormenta de arena retrasa el partido de Play-In de FC Juárez contra los Pumas (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, a las 17:30 horas, el duelo de Play-In de FC Juárez contra los Pumas con miras a la liguilla del Clausura 2025 se retrasó media hora, esto debido a una tormenta de arena.

La Liga MX compartió en un comunicado en sus redes sociales para informar que “derivado de la tormenta de arena en las inmediaciones del estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, se ha tomado la determinación de retrasar el calentamiento de los clubes”.

La Liga informó que la decisión se tomó en común acuerdo con ambos clubes, así como con el cuerpo arbitral y Protección Civil. Imágenes de la tormenta de arena comenzaron a circular en redes sociales para ilustrar lo ocurrido. De acuerdo a la Liga MX el encuentro se disputará a las 18:00 horas de esta tarde.

??¡30 MINUTOS DE RETRASO! ???



El duelo de Play-In entre Juárez y Pumas se pospone media hora debido a una tormenta de arena en Ciudad Juárez que, según testigos en el campo, no deja ver a más de 30 metros de distancia ?? pic.twitter.com/axGsEGG8IX — Claro Sports (@ClaroSports) April 27, 2025

Por su parte, Fox Sports informó que Efraín Juárez, director técnico de los Pumas no desea que se juegue el partido debido a la tormenta de arena.

EFRAÍN JUÁREZ NO QUIERE QUE SE REALICE EL PARTIDO ??



Ante la tormenta de arena en Juárez, el DT de Pumas está en contra de que se juegue el encuentro de play in.



?? @jaquelineAlmod1#CentralFOX pic.twitter.com/PK3bQp1gUO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 27, 2025

FC Juárez culminó en la novena posición de la tabla general con 24 unidades, mientras que Pumas fue el décimo lugar con 21. Ambos se enfrentarán en el partido de Play-In A. Mientras que Rayados y Pachuca jugarán a las 19:30 horas de la CDMX por el duelo de Play-In B.

El ganador del Play In B que enfrentará al perdedor de la serie Monterrey vs. Pachuca tiene fecha y hora aún por definir), y se convertirá en el rival de Toluca en la instancia de los cuartos de final del Clausura 2025. Mientras que el ganador del Play In A será el rival de América en la liguilla.