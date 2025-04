El comisionado de la MLB discutió el estatus del veto a Pete Rose con Donald Trump

NUEVA YORK (AP).- El comisionado de béisbol Rob Manfred dijo que discutió sobre Pete Rose con el presidente Donald Trump en una reunión hace dos semanas y que planea decidir sobre una solicitud para poner fin a la prohibición permanente del deporte sobre el líder de hits de todos los tiempos, quien murió en septiembre.

Hablando este lunes 28 de abril en una reunión de los editores deportivos de Associated Press, Manfred dijo que él y Trump discutieron varios temas, incluyendo las preocupaciones de Manfred sobre cómo las políticas de inmigración de Trump podrían afectar a los jugadores de Cuba, Venezuela y otros países extranjeros.

Manfred está considerando solicitar la eliminación póstuma de Rose de la lista de inelegibles permanentes de la MLB. La petición fue presentada en enero por Jeffrey Lenkov, abogado del sur de California que representó a Rose antes del fallecimiento del 17 veces All-Star a los 83 años.

“Me reuní con el presidente Trump hace dos semanas, supongo, y uno de los temas fue Pete Rose, pero no voy a entrar en detalles”, dijo Manfred. “Él ha reiteró lo que dijo públicamente, no voy a entrar en detalles sobre el intercambio de ideas”.

El 28 de febrero, Trump publicó en redes sociales que planeaba otorgar un indulto total a Pete Rose. En Truth Social, Trump escribió que Rose "no debería haber apostado al béisbol, sino sólo a que su equipo ganara". No está claro qué incluiría el indulto presidencial; Trump no mencionó específicamente un caso fiscal en el que Rose se declaró culpable en 1990 de dos cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas y cumplió una condena de cinco meses de prisión.

El presidente dijo que firmaría un indulto para Rose "en las próximas semanas", pero no ha abordado el asunto desde entonces.

Rose conectó 4256 hits y también ostenta récords de juegos (3562) y apariciones al plato (15890). Fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1973 y jugó en tres equipos ganadores de la Serie Mundial.

Una investigación para la MLB, realizada por el abogado John M. Dowd, reveló que Rose realizó numerosas apuestas a favor de la victoria de los Cincinnati Reds entre 1985 y 1987, mientras jugaba y dirigía el equipo. Rose acordó con la MLB una suspensión permanente en 1989.

Lenkov busca la reincorporación de Rose para que pueda ser considerado para el Salón de la Fama. Según una norma adoptada por la junta directiva del Salón en 1991, ninguna persona en la lista de inelegibles permanentes puede ser considerada para la elección. Rose solicitó su reincorporación en 1997 y se reunió con el comisionado Bud Selig en noviembre de 2002, pero Selig nunca se pronunció sobre la solicitud de Rose. En 2015, Manfred denegó la solicitud de reincorporación de Rose.

Manfred dijo que reincorporar a Rose ahora era "un poco más complicado de lo que parece a simple vista" y no se comprometió a un plazo, excepto que "quiero hacerlo rápidamente tan pronto como terminemos el trabajo".

"No voy a vetar esto", dijo. "De hecho, emitiré una resolución".

La reincorporación de Rose no implica que aparezca automáticamente en la papeleta del Salón de la Fama. Primero tendría que ser nominado por el Comité de Reseña Histórica del Salón, seleccionado por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos y aprobado por la junta directiva del Salón. Manfred es miembro ex officio de dicha junta y afirma haber estado en contacto regular con la presidenta, Jane Forbes Clark.

"Créanme que hay mucho debate en torno a este tema que merece la pena mencionar", dijo Manfred.

Si se le restituye, Rose potencialmente sería elegible para ser considerado para ser incluido en una votación que será considerada por el comité de la Era Clásica del Béisbol de 16 miembros en diciembre de 2027.

Manfred agregó que no cree que los vínculos actuales del béisbol con las apuestas deportivas legales deban influir en las opiniones sobre el caso de Rose.

“Siempre ha habido una clara distinción entre lo que Rob Manfred, un ciudadano común, puede hacer, por un lado, y lo que alguien con el privilegio de jugar o trabajar en las Grandes Ligas de Béisbol puede hacer por otro, en lo que respecta a las apuestas”, dijo. “El hecho de que la ley haya cambiado y que vendamos datos o patrocinios, que es básicamente lo único que hacemos, a empresas de apuestas deportivas, no creo que cambie eso. Jugar en las Grandes Ligas de Béisbol es un privilegio. Como todo privilegio, conlleva responsabilidades. Una de esas responsabilidades es no apostar en el juego”.

Manfred no entró en detalles sobre su discusión con Trump sobre los jugadores nacidos en el extranjero, salvo para decir que expresó su preocupación.