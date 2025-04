Con acarreo de Conade e injerencia gubernamental crean nueva “federación de clavados”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que el Comité Olímpico Internacional (COI) prohíbe la participación e intervención de los gobiernos de los países en la gobernanza de las federaciones deportivas, nacionales o internacionales, este miércoles, durante la creación de la llamada Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, participaron funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), además de que el subdirector de Calidad para el Deporte, Luis Rivera, envió un oficio a los institutos del deporte de los estados para que mandaran a un representante y así tener quórum.

El oficio SCD 209/2025 fue enviado el 31 de marzo pasado a todos los institutos del deporte y en él el funcionario pidió a los directores que colaboren “invitando” al entrenador en jefe de la disciplina de clavados en la entidad para que asistan a una “reunión informativa”, entre otras actividades, a propósito de la Copa Mundial de Clavados que se realizará del 3 al 6 de abril en la ciudad de Guadalajara.

“En ese sentido, mucho agradeceré si nos informa quién considera que debe asistir y en su caso nos pueda facilitar a la brevedad los datos de contacto”, solicitó el servidor público, quien no omitió informar que el hospedaje por dos noches correría a cargo del Comité Organizar del evento, es decir, de otro organismo gubernamental, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco) que intervino para favorecer la creación de la nueva “federación”.

La invitación fue para que, justamente, este 2 de abril en el hotel Índigo de Guadalajara, participaran en una asamblea para crear la asociación civil llamada Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y así ante los ojos de la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) existiera un organismo deportivo que permitiera que México compitiera con uniforme nacional y, en caso de ganar medallas en la Copa de Clavados, se pudiera escuchar el Himno Nacional.

Así, sin haber leído anticipadamente los estatutos de la asociación civil Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, entrenadores y deportistas votaron por unanimidad que fuera creada y avalaron los nombramientos de los integrantes del Comité Ejecutivo que fue designado entre el Comité Olímpico Mexicana (COM) y la Conade, de tal suerte que la dependencia del deporte federal pudo poner como tesorero a un servidor público, Jahir Ocampo, y como secretario a Eduardo Rueda, amigo del director Rommel Pacheco y dueño de la empresa Unghimex que se dedica a la venta de trampolines y otros implementos para clavados.

Ocampo es el director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cnar) y su función como tesorero es manejar los recursos privados que genere la asociación civil, pero también el dinero del gobierno federal que la Conade asigne a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura cuando cumpla con todos los requisitos para poder constituirse como una verdadera Asociación Deportiva Nacional, como lo marca la Ley General de Cultura Física y Deporte y cumpla con las Reglas de Operación.

Asimismo, Eduardo Rueda incurre en un conflicto de interés al formar parte de una empresa que vende los insumos que la asociación civil en mención utilizará para desarrollar este deporte en el país.

Del mismo modo y a pesar de ser horario laboral en el servicio público federal, la abogada Fabiola González estuvo presente en la asamblea donde votaron poco más de 30 personas entre deportistas y entrenadores de los estados de Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Yucatán, así como del Estado de México y de la Ciudad de México.

González, quien hasta hace unos días fungió como la directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) y ahora está adscrita a la dirección general de la Conade, tuvo una participación muy activa en la conformación de la asociación civil, lo cual, de acuerdo con los argumentos del COI y de cualquier organismo deportivo internacional, debe ser considerado como injerencia gubernamental.

No obstante, la representante de la World Aquatics, Maureen Croes, convalidó todo. Tampoco la presidenta del COM, María José Alcalá, impugnó la presencia de González, ni del propio Rommel Pacheco, quien a pesar de que como exclavadista que participó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 tenía derecho a votar, por su condición de servidor público debió abstenerse de estar presente. Cabe aclarar que Pacheco no votó. Alcalá y Pacheco fungieron como observadores.

El acta que fue firmada ayer aún no ha sido presentada ante un notario ni protocolizada para considerar que es un acta constitutiva que se pueda ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y con la cual se tramite el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), trámites que toman meses. Lo que simplemente tiene la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura es el registro del nombre ante la Secretaría de Economía.

Según los acuerdos tomados ayer de manera fast-track, los integrantes del Comité de Transición tendrán hasta un año para poder organizar a los clubes que formarán las asociaciones estatales, pues la intención es separar todas las disciplinas acuáticas para que cada una tenga su propia cuenta bancaria y, en caso de algún conflicto en uno de los deportes, esto no impacte en los otros y se queden sin dinero.

Dado que la World Aquatics sólo puede reconocer a una sola federación se creará un organismo único que aglutine todos los deportes acuáticos: natación, natación artística, clavados, aguas abiertas y polo acuático.