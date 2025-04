Jesús Martínez revela que ocho equipos de la Liga MX no aprobaron el fondo de inversión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, reveló que son ocho los equipos de la Liga MX que no firmaron a favor del fondo de inversión con Apollo Global Management que estaba dispuesto de invertir mil 250 millones de dólares en futbol mexicano a cambio del 10% de las ganancias totales durante las siguientes dos décadas.

“Circulan por las redes cosas que nunca he dicho. En su momento hablaré y hablaremos de los motivos y razones por las que ocho equipos del futbol mexicano no firmamos el proyecto del fondo de inversión. Nadie puede ser obligado a firmar y a comprometerse en algo en lo que no se está de acuerdo. Esta decisión, que muchos más comparten, no significa ir en contra del desarrollo del futbol mexicano, sino a favor de un cambio mucho más profundo”, declaró Martínez durante el evento de votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional que tuvo lugar este lunes.

Jesús Martínez también aprovechó para cuestionar a la prensa en general por haber publicado supuestas declaraciones sobre este tema que nunca dio.

“Aprovecho su atención y presencia en esta reunión para enviar un mensaje y aclarar que hoy es la primera vez desde diciembre del 24 que hablo ante ustedes. Hace medio año que no doy una sola entrevista. Soy un creyente de la prensa, de la libertad de expresión, de la trayectoria del periodista basada en la credibilidad, pero vivimos tiempos en los que sus valores están siendo atacados por las noticias falsas. La distorsión de la realidad y la necesidad de viralidad, que no es lo mismo que la búsqueda de la verdad, circulan por las redes cosas que yo nunca he dicho”, fustigó.

La no aprobación unánime del proyecto para el fondo de inversión se dio el mismo día que el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, renunció a su cargo sorpresivamente.

En la ceremonia de votación para el Salón de la Fama 120 periodistas nacionales e internacionales de 45 países seleccionaron a 18 nuevos integrantes que serán inmortalizados en noviembre próximo, entre ellos Luis Flores, Miguel España, Ignacio Ambriz, Milton Queiroz “Tita”, Francisco Palencia y Gerardo Torrado; Osvaldo Castro, Bernardo “Manolete” Hernández, Guadalupe Tovar, Iker Casillas, Dunga, Gary Lineker, Ronald Koeman, Diego Forlán y René Higuita.